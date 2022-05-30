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İZMİR’DE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK: ÖFKESİZ KLİNİĞİ

Seobaz
Seobaz
30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:53
6 Okunma
İZMİR’DE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK: ÖFKESİZ KLİNİĞİ

                Öfke tıpkı kaygı gibi hayat kalitesini olumsuz etkileyen duyguların başında gelmektedir. İnternet üzerinden ulaşılabilecek yöntemler çoğunlukla işe yaramamakta ve bu da umutsuz bir tablo oluşturmaktadır. Her psikolojik rahatsızlık gibi uzman bir danışman eşiğinde sıkıntılarınıza çare bulunması mümkündür. Hayat kalitesinin yanı sıra ikili ilişkilerde, kişilerin çevresinde de adli vakalara ulaşabilecek derece öfke kontrol bozukluğu yaşayan kişiler için umutsuzluk bir pranga değildir. Alanında deneyimli uzmanlar ile birlikte öfke kontrol çalışmalarından verim almanız ve daha sakin bir hayat sürmeniz mümkündür. Doğru kişiler ile doğru bir yolda doğru yöntemler her zaman doğru sonuçlar verecektir. İzmir’de psikolojik danışmanlık veren Nora Psikoloji en doğru sonuçlar için hem yüz yüze hem de online terapi seçenekleriyle yanınızda.

Öfke Bozukluğu Nedir?

                Her insanda öfke duygusu bulunmaktadır. Çok geniş bir spektrumda değerlendirilebilecek öfke duygusunu bazı kişiler kontrol edebilirken bazı kişilerde istenmeyen sonuçlara yol açabilecek derecede öfke kontrolü bulunmuyor. Bunun çok çeşitli sebepleri olabiliyor. Altında yatan nedenlerin bir uzman tarafından değerlendirilmesi ve terapi sürecinde etkin ve doğru yöntemlerin kullanılması öfke kontrolünüzü elinize almanıza yardımcı oluyor. Fiziksel olarak artan kan basıncı, artan kalp hızı, karıncalanma hissi ve kas gerginliğine eşlik eden sinirlilik, hüsran, endişe, stres, bunalmış hissetmek ve suçluluk gibi durumlar varsa öfke kontrol bozukluğuna sahip olup olmadığınızı değerlendirmek için bir uzmana başvurabilirsiniz. Travma sonrası stres bozukluğunda, tükenmişlik sendromunda ve daha çok birçok durumda istenmeyen bir semptom olarak da baş gösterebiliyor. Şu gibi durumlarda da öfke bozukluğundan bahsetmek mümkün olabiliyor:

  1. Depresyon
  2. Obsesif Kompülsif Bozukluk
  3. Alkol Alışkanlığı
  4. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD)
  5. Karşıt olma Bozukluğu (ODD)
  6. Travma Sonrası Stres Bozukluğu
  7. Tükenmişlik Sendromu
  8. Bipolar Bozukluk
  9. Yas

İzmir’de Psikolojik Danışmanlık Alanında Öfke Uzmanlığı: Nora Psikoloji

                İzmir’de psikolojik danışmanlık bünyesinde ayrı bir klinik ile hizmet veren nadir yerlerden biri olan Nora Psikoloji’de, öfke uzmanlığı konusunda alanında yetkin kişilerle çalışma şansı yakalayabilirsiniz. Tıpkı kaygı kliniği gibi 2010 yılında Türkiye’de ilk kez kurulan öfke kliniği şu ana kadar birçok hastanın hayatında köklü değişiklikler yapmasına yardımcı oldu. Uzm. Klinik Psikolog Kayhan Gürbüz tarafından Performans Psikiyatri bünyesinde kurulan kliniklerden biri olan Öfkesiz Kliniği aynı zamanda kurumsal destek de sağlamaktadır. Belediyeler ve STK’lar ile birlikte de sosyal sorumluluk kapsamında projeler gerçekleştiren klinik, umutsuzluğuna çare olarak dizayn edilmiştir. Şehir dışından ve yurt dışından da danışman kabul eden Nora Psikoloji ile birlikte hayat kaliteniz aratacak!

Öfkesiz Kliniğinde Online Terapi Yapılıyor mu?

                Online terapi her türlü şikayetleriniz için önemli bir alternatif olarak hizmetinize sunuluyor. Her türlü şikayetinizi titizlikle inceleyen ekip tarafından size en uyan alternatif oluşturabiliyor. Yüzyüze terapinin yanı sıra online terapi hizmeti de veren Nora Psikoloji’nin uzmanlaşmış kadrosundan yardım alabilirsiniz. Kaliteli, uzman ve alanında yetkin kişilerle çalışmak her şehirde mümkün olamayabiliyor. İzmir dışında ikamet eden kişiler için öfke kliniğinde alternatif seçenekler sunulmaktadır. Değerlendirmenin ardından size en uygun plan uzmanlarımız tarafından oluşturulacaktır.

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