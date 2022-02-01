İYS Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Hizmet sağlayıcıların mevcut ticari elektronik ileti onaylarını kayıt altına aldığı ulusal veri tabanı sistemine Mesaj Yönetim Sistemi İYS mobil adı verilmektedir. Bu sistem sayesinde alıcılar sadece mesaj almayı onaylamakla kalmaz, aynı zamanda mevcut onayını reddetme hakkına da sahiptir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Mesaj Yönetim Sistemi mevzuatı, hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari mesajların Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında muvafakatleri verilmektedir.

Alıcılara gönderilecek ticari mesajlar için alınacak iletişim onaylarında, fiziksel ortamda onay alınmışsa alıcının imzası aranırken, uygulamada bu belgelerin saklanması, arşivlenmesi ve güvenliğinin sağlanması gibi işlemler yapılmaktadır. Bu iletişim onaylarının elektronik ortamda alınması halinde, onaya ilişkin bildirimin aynı gün içinde alıcının elektronik iletişim adresine gönderilmesi zorunludur.

Elektronik ortamda bir mesaj onayı alınmışsa, onay veren kişiden alınan onayının elektronik İYS kayıtların aktarılması tutulmalı ve güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Mesaj Yönetim Sistemi ile hizmet sağlayıcıların alıcılara ticari elektronik ileti göndermeden önce alması gereken izinler güvenli bir ortamda tutulmaktadır. Alıcılar, bu mesajlarla ilgili olarak onay ve ret bildirimi yapabilir ve ayrıca şikâyet hakkını kullanabilir.

İYS'ye Nasıl Başvurulur?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Yönetmeliği kapsamında, hizmet sağlayıcıların İYS kayıt olmaları ve ticari elektronik ileti onaylarını sisteme yüklemeleri için son tarih, COVID'in olumsuz etkileri nedeniyle 1 Aralık 2020 olarak belirlendi. Mevcut İYS başvuru sürecinde 150.000 ve daha az ticari elektronik ileti onayına sahip Hizmet Sağlayıcılar için son onay yükleme tarihi 31 Mayıs 2021; Vatandaşların bu onayları kontrol etmeleri için son tarih 15 Temmuz 2021'e ertelendi.

İlgili tarihlere kadar hizmet sağlayıcıların İYS sistemi başvurularını tamamlamaları ve ticari mesaj izin verilerini İYS sistemine yüklemeleri gerekiyor. İYS'ye başvuru, şirketin imza yetkilisinin elektronik imzası ile online olarak, e-devlet üzerinden veya www.iys.org.tr üzerinden yapılabilir. Hizmet sağlayıcı iseniz gerekli bilgi ve belgeleri İletişim Yönetim Sistemleri vermeniz gerekmektedir.

Başvuru sırasında sağladığınız bilgi ve belgeler kontrol edilip doğrulandıktan sonra hesabınız aktif kullanıma açılacaktır. Sadece MERSİS sistemine kayıtlı işletmeler için online başvuru yapılabileceğini hatırlatalım. Merkezi yurtdışında olan ve MERSİS'e kayıtlı olmayan firmalar manuel başvuru yöntemi ile kayıt olabilirler. Türkiye'de MERSİS kaydı olan işletmeler manuel olarak da kayıt olabilirler ancak manuel kayıt süreci uzun bir süreçtir.

İYS Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İYS nedir hizmet sağlayıcılar, İYS'ye başvururken bazı belgeleri hazır bulundurmak zorundadır. Bu belgeleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

Hizmet Sağlayıcı' nın MERSİS numarası, ticari elektronik ileti gönderdiği markaların tescil belgeleri ve e-imzalı Mesaj Yönetim Sistemi Temel Hizmetler Kullanım Taahhüdü

Ortak temsil halinde, ilk yetkili kişi tarafından imzalanan belgeyi en az bir diğer yetkili kişi imzalamalıdır.

Ayrıca marka bazında onaylanan kayıtlı elektronik iletişim adresi sayısı da talep edilmektedir.

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