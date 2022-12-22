İşletmelerin ulusal ve uluslar arası standartlara ulaşması için pek çok kurum standartlar belirlemekte ve belirlenen bu standartlara ulaşılması halinde ise sertifika ve belgeler ile tescil işlemi gerçekleştirielmektedir.

İşletmelerin belirlenen standartlara ulaşabilmesi ve gerekli belge ve sertifikayı alarak tescil edilebilmesi için tuğra danışmanlık bürosu pek çok alanda faaliyetlerini yürütmektedir. İşletmelere sağlanan danışmanlık hizmetleri arasında ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemleri oldukça önemli bir yere sahiptir.

Gıda sektörü içerisinde faaliyetlerini sürdüren firmalar için uygulanabilir olan bu yönetim sistemi neticesinde ISO 22000 belgesi almaya hak kazanılır.

ISO 22000 belgesi, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmenin, gıda güvenliği yönetimine uyduğunu göstermektedir. ISO tarafından sağlanan bu belge dünyanın pek çok noktasında geçerliliğe sahiptir.

Tugradanismanlik.com internet sitesi işletmelere ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemleri uygulaması ve ISO 22000 belgesi alımı noktasında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Gerçekeleştirilen çalışma ile uluslar arası geçerliliğe sahip olan belge ve sertifika el de edilerek, dış pazarlarda da ürünlerin pazara çıkması sağlanmaktadır.

ISO 22000 Belgesinin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Tugradanismanlik.com internet sitesi işletmelerin ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Ulusal ve uludslararası standartlara kavuşulması, istenilen belegelere sahip olunması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve daha ğek çok noktada firmalara destek sağlanmaktadır.

Tuğra danışmanlık bürosu ISO 22000 belgesi almanın işletmeye sağladığı avantajlar başlıca şu şekildedir;

Sağlık açısından olumsuzluk doğuracak tehlikelerin önüne geçilmesini sağlar.

Hatalı üretim yapılmasının önüne geçer.

Üretim maliyetlerininazaltılmasında son derece büyük katkı sağlar.

Oto kontrol yöntemi etkin olarak kullanılır. Riskler ortadan kaldırılır.

Stok kontrolü sağlanır. Dağıtım ağı belirli bir sisteme oturtulur.

Müşteri sayısında artış yaşanmasını sağlar.

İş hacminin artmasına katkı sağlar.

İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde sorun yaşamaz.

İşletme prestijini artırır.

Müşteri güveninin oluşmasına yardım eder.

Müşteri memnuniyetini artırır.

ISO 22000 Belgesini Kimler Alabilir?

Tuğra danışmanlık bürosu gıda sektörü içerisinde faaliyet österen işletmelerin ISO 22000 belgesi alması noktasında destek vermektedir. ISO 22000 belgesi alabilecek kuruluşlara gıda üreticileri ve tedarikçileri, ambalaj malzeme üreticileri, çiftçiler, gıda hizmeti sağlayan işletmeler, gıda nakliyesi ve depolaması yapan işletmeler, gıda ürünleri ile temas halinde olan ürünleri üreten işletmeler örnek olarak gösterilebilir.

ISO 22000 Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Verilen danışmanlık hizmeti ile alınmaya hak kazanılan ISO 22000 belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde belge süresinin uzatılması işlemi tekrardan yapılabilmektedir. İşletme her yıl kontrol ve denetlemeden geçmektedir.

ISO 22000 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 22000 belgesi alım süresi, gerekli olan hazırlık süreci tamamlandıktan sonra ortalama 20 gündür.

Tugradanismanlik.com internet sitesi işletmeler ISO 22000 belgesi alımı ve belgenin getirmiş olduğu standartların işletme tarafından uygulanır hale getirilmesi noktasında hizmet sağlamaktadır.