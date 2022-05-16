Günümüzün hemen herkesin kullandığı bir sosyal medya platformu olan Instagram en özel anlarımıza şahitlik ediyor. Kişisel bir fotoğraf günlüğü haline gelen Instagram’da güvenlik de oldukça önemli bir durum. Şifreler ise bizi güvenli alanda tutan en önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Instagram şifre değiştirme ve yenileme de her kullanıcının bilmesi gereken bir işlem.

Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Instagram hesabınızın şifresini değiştirmek için başvurabileceğiniz farklı yöntemler var. Bu yöntemler şunlardır:

Şifresini bilenler ve değiştirmek isteyenler için uygulama üzerinden şifre değiştirme

Şifresini bilmeyenler veya unutanlar için Instragram'ın “Şifremi Unuttum” seçeneğiyle şifre değiştirme

Instagram hesabı üzerinden şifre değiştirme ve yenileme

Bu yöntemlerden uygulamayı kullanarak şifre değiştirme seçeneğini tercih ederseniz uygulamanız gereken adımlar ise şunlardır:

Telefonunuzda yüklü olan Instagram uygulamasına giriş yapın.

Profilinize girin.

Ekranda sağ üstte yer alan üç çizgiye tıklayın.

Burada sırasıyla “Ayarlar>Güvenlik>Şifre” seçeneklerine art arda tıklayın.

Önce mevcut şifrenizi girin ve ardından yeni şifrenizi belirleyin.

İşlemi tamamlamak için sağ üstte yer alan mavi tik simgesine tıklayarak çıkış yapın.

Şifre Değiştirme Neden Gerekli?

Instagram şifrenizi unutmadıysanız bile sosyal medya hesaplarınızın şifresini düzenli aralıklarla değiştirmeniz faydalı olacaktır. Güvenlik sebebiyle yapacağınız bu işlem, hesaplarınızın güvenliğini arttırmanıza yardımcı olacaktır.

Instagram’da veya çoğu sosyal medya platformunda yeni bir şifre belirlerken politika gereği en az altı karakter kullanmanız gerekir. şifre belirlerken rakam ve harflerden ayrıca simgelerden destek almanız şifre güvenliğinizi arttıracağı için önerilmektedir.

Doğum tarihi veya kuruluş tarihleri gibi basit şifreler sosyala medya platformlarında kullanılmak için önerilmemektedir. Bunun yerine harf, rakam ve sembol içeren güçlü şifreler kullanmalısınız.

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İsteyenler Instagram şifre değiştirme işlemlerini bir bilgisayar üzerinden de yapabilirler. Instagram’ın resmî internet sitesi üzerinden de yukarıdaki adımları takip ederek şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bunun için:

Instagram resmi internet sitesine giriş yapın.

Profilinize gidin.

Ayarlar simgesine tıklayarak ayarlara giriş yapın.

Şifreyi değiştir seçeneğine tıklayarak yeni şifrenizi belirleyin.

İşte bu kadar kolay! Şifre değişikliği için tüm yapmanız gereken bu işlemlerden ibaret! Eğer bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa, cevapveriyorum.net’te çok daha fazlasını bulabilirsiniz.