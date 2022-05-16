Galeriler Yazarlar
Adıyaman 24
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.408,04
ALTIN
907,55
DOLAR
15,64
STERLİN
19,22
EURO
16,33

Instagram Şifre Değiştirme

Günümüzün hemen herkesin kullandığı bir sosyal medya platformu olan Instagram en özel anlarımıza şahitlik ediyor.

Seobaz
Seobaz
16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:03
2 Okunma
Instagram Şifre Değiştirme

Günümüzün hemen herkesin kullandığı bir sosyal medya platformu olan Instagram en özel anlarımıza şahitlik ediyor. Kişisel bir fotoğraf günlüğü haline gelen Instagram’da güvenlik de oldukça önemli bir durum. Şifreler ise bizi güvenli alanda tutan en önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Instagram şifre değiştirme ve yenileme de her kullanıcının bilmesi gereken bir işlem.

Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Instagram hesabınızın şifresini değiştirmek için başvurabileceğiniz farklı yöntemler var. Bu yöntemler şunlardır:

  • Şifresini bilenler ve değiştirmek isteyenler için uygulama üzerinden şifre değiştirme
  • Şifresini bilmeyenler veya unutanlar için Instragram'ın “Şifremi Unuttum” seçeneğiyle şifre değiştirme
  • Instagram hesabı üzerinden şifre değiştirme ve yenileme

Bu yöntemlerden uygulamayı kullanarak şifre değiştirme seçeneğini tercih ederseniz uygulamanız gereken adımlar ise şunlardır:

  • Telefonunuzda yüklü olan Instagram uygulamasına giriş yapın.
  • Profilinize girin.
  • Ekranda sağ üstte yer alan üç çizgiye tıklayın.
  • Burada sırasıyla “Ayarlar>Güvenlik>Şifre” seçeneklerine art arda tıklayın.
  • Önce mevcut şifrenizi girin ve ardından yeni şifrenizi belirleyin.

İşlemi tamamlamak için sağ üstte yer alan mavi tik simgesine tıklayarak çıkış yapın.

Şifre Değiştirme Neden Gerekli?

Instagram şifrenizi unutmadıysanız bile sosyal medya hesaplarınızın şifresini düzenli aralıklarla değiştirmeniz faydalı olacaktır. Güvenlik sebebiyle yapacağınız bu işlem, hesaplarınızın güvenliğini arttırmanıza yardımcı olacaktır.

Instagram’da veya çoğu sosyal medya platformunda yeni bir şifre belirlerken politika gereği en az altı karakter kullanmanız gerekir. şifre belirlerken rakam ve harflerden ayrıca simgelerden destek almanız şifre güvenliğinizi arttıracağı için önerilmektedir.

Doğum tarihi veya kuruluş tarihleri gibi basit şifreler sosyala medya platformlarında kullanılmak için önerilmemektedir. Bunun yerine harf, rakam ve sembol içeren güçlü şifreler kullanmalısınız.

Teknolojiye Dair Haberleri listelediğimiz kategorimizi de ziyaret edebilirsiniz.

İsteyenler Instagram şifre değiştirme işlemlerini bir bilgisayar üzerinden de yapabilirler. Instagram’ın resmî internet sitesi üzerinden de yukarıdaki adımları takip ederek şifrenizi değiştirebilirsiniz. Bunun için:

  • Instagram resmi internet sitesine giriş yapın.
  • Profilinize gidin.
  • Ayarlar simgesine tıklayarak ayarlara giriş yapın.
  • Şifreyi değiştir seçeneğine tıklayarak yeni şifrenizi belirleyin.

İşte bu kadar kolay! Şifre değişikliği için tüm yapmanız gereken bu işlemlerden ibaret! Eğer bu tarzda içerikler hoşunuza gidiyorsa, cevapveriyorum.net’te çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da 4 büyüklüğünde deprem
Adıyaman’da 4 büyüklüğünde deprem
En Güzel Tek Kişilik Nevresim Takımları
En Güzel Tek Kişilik Nevresim Takımları
Aspa Yeminli Tercüme Bürosu
Aspa Yeminli Tercüme Bürosu
Kiraz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
Kiraz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
Berber ve Kuaförlerde Olması Gereken Malzemeler Nelerdir?
Berber ve Kuaförlerde Olması Gereken Malzemeler Nelerdir?
BTC Yatırımı Yaparken Analiz
BTC Yatırımı Yaparken Analiz
Üre Gübresi
Üre Gübresi
Protein Tozu Fiyatları Ve Protein Tozu Kullanımı
Protein Tozu Fiyatları Ve Protein Tozu Kullanımı
Mezuniyet Elbiseleri
Mezuniyet Elbiseleri
Rengarenk Kız Çocuk Taytları
Rengarenk Kız Çocuk Taytları
Kadın Süveter Modelleri
Kadın Süveter Modelleri
Hidrolik Hortum
Hidrolik Hortum
Engelli Sandalyesi
Engelli Sandalyesi
Crop Top
Crop Top
Kadın Tişört Çeşitleri
Kadın Tişört Çeşitleri
QUA Granite sektöründe ilk ve tek sürdürülebilir projesiyle Türkiye’ye örnek oluyor
QUA Granite sektöründe ilk ve tek sürdürülebilir projesiyle Türkiye’ye örnek oluyor
Konut Sigortası Zorunlu Mu? Neden Konut Sigortası Yaptırılmalı?
Konut Sigortası Zorunlu Mu? Neden Konut Sigortası Yaptırılmalı?
Motor Yatağının Görevi Nedir
Motor Yatağının Görevi Nedir
Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı
Dört ayaklı civciv görenleri şaşırttı
Otto Ankara Masaj Merkezi
Otto Ankara Masaj Merkezi
Türkçe Portekizce Tercüme - Okeanos Tercüme
Türkçe Portekizce Tercüme - Okeanos Tercüme
Canlı Müzik de Orkestra Kiralama
Canlı Müzik de Orkestra Kiralama
Makam Bayrağı Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Makam Bayrağı Nedir? Nerelerde Kullanılır?
Zayıf Gösteren Korse Atlet Önerileri ve Fiyatları
Zayıf Gösteren Korse Atlet Önerileri ve Fiyatları
Kına Örtüsü  Modelleri | Gökçe Kına Malzemeleri
Kına Örtüsü  Modelleri | Gökçe Kına Malzemeleri
En İyi Cloaker Servisi
En İyi Cloaker Servisi
Facebook Hesap Türleri
Facebook Hesap Türleri
Büyük Ses Getiren Kitap : Tutunamayanlar
Büyük Ses Getiren Kitap : Tutunamayanlar
Belmatik Nasıl Kullanılır?
Belmatik Nasıl Kullanılır?
Otomatik Paketleme Makinesi Ne İşe Yarar
Otomatik Paketleme Makinesi Ne İşe Yarar

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim