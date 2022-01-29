Instagram Reklamları Nasıl Verilir?

Geniş kapsamda bir kullanım sayısına erişmiş olan instagram, genel itibariyle görsel sunum platformu olan bir sosyal medya platformudur.

Zaman içinde kullanıcı sayılarının ülkemizde ve dünyada milyarlarca sayıya erişmiş olması nedeniyle, kişi ya da şirketlerin ürünlerini tanıtabilme bakımından da önemli bir sağlayıcı olma özelliği kazanmıştır.

Bu kapsamda; geniş kitlelere en kısa sürelerde ulaşabilme avantajı da sağlayan instagram reklamları, doğru kanallar aracılığıyla yapıldığında uzun vadede kalıcılık kazandıracaktır.

Profesyonel bir sosyal medya danışmanlığı kapsamında yürütülecek olan sosyal medya reklamları, hedef müşteri kitlelerinizin beklentilerini saptamak konusunda da oldukça yararlı sonuçlar alınmasına aracılık edecektir. Bu noktada; instagram reklam verme yoluyla en doğru sonuçlara yaklaşmak son derece mümkündür.

Neden Reklam Ajansı?

Sosyal medya reklam türü olarak adlandırılabilen instagram reklam sunumları, şirketlerinizin tanınırlığı konusunda önemli bir sağlayıcı olmaktadır.

Bu sosyal mecrada vereceğiniz reklamlar sayesinde; internet sitenizdeki trafikler, ürün ya da hizmetlerinizin tanınırlık kazanması ve web sitenize hedef müşteri kitlenizin çekilmesi konularında önemli oranda artış sağlayabilirsiniz.

Ancak profesyonel bir instagram reklam ajansı ile yola çıkmak doğru stratejiler için çok önemli olmaktadır. Bu noktada; yeni müşterilere ulaşma ve mevcut müşterilerinizi koruma altına alma konusunda uzman ajans desteğinden yararlanmalısınız.

Nasıl Hizmet Alınır?

Potansiyel müşteri kitlenizi artırabilme konusunda sosyal medya danışmanlığından yararlanmanız büyük öneme sahiptir. Bunun için ise, Less Medya, doğru zamanda, doğru reklam sunumları konusunda en yakın destekçiniz olacaktır.

Uygun çözüm önerileri ve zamanında hizmet alımları yoluyla instagram ortamında reklam verebilme kolaylığından yararlanabilmek mümkündür. İnstagram üzerinden verilebilecek olan reklamların genel kapsamda iki farklı yoldan yapılacağı söylenebilir.

Bunlar; Facebook Business Manager ve doğrudan İnstagram üzerinden reklam verme olarak aktarılabilir.

Bunların yanında; instagram reklam verilecek modelin de doğru seçilmiş olması, tanınırlık açısından büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda; görsel içerikler ya da videolar yoluyla yapılabilecek olan reklam verme faaliyetleri, hedef müşteri kitlenizin beklentileri doğrultusunda seçilmelidir.

Video Mu, Görsel Mi?

Hangi medya modelinin seçileceğine karar verildikten sonra ise, danışman gözleminde seçilmiş olan medya modelinin içerik iyileştirmesi ve özel format seçimleri karşımıza çıkar. Bu bağlamda; hedef kitlenizin beklentileri, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde önemli bir belirleyici olmaktadır.

Genel itibariyle; fotoğraf döngü reklamı, hikâye ve IGTV reklamı, mağaza reklamı ve markalı içerik reklamı olarak instagram reklam modelleri sıralanabilir.

Bunların yanında; Facebook yöneticisi ile reklam verme yolu seçildiğinde ise; instagram hesabınızı, Facebook yöneticisine bağlama yolunu tercih edebilirsiniz. Bunun dışında instagram hesabınızın ayarları sekmesinden Facebook hesabınıza ekleme yaparak da reklam verme yolunu tercih edebilirsiniz.

Ancak, doğru bir zamanda ve doğru stratejiler gözetilerek yapılacak olan reklam verme çalışmaları, yalnızca profesyonel bir destek kapsamında çok daha uzun vadede yararlar sağlayacaktır.