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İngiltere Vizesi İçin Niyet Mektubu Örneği Nedir, Nasıl Yazılır?

İngiltere vizesi için niyet mektubu, seyahatin amacı, başvuru sahibinin kalacağı süre, seyahat masraflarını kimin karşılayacağı veya nasıl karşılanacağı gibi bilgileri içeren bir dilekçe niteliğindedir. İngiltere vize başvurusu için İngiltere vizesi niyet mektubu zorunlu bir belge değildir, ancak İngiltere vizesinin onay şansını arttırmak için destekleyici belge niteliğindedir.

Seobaz
Seobaz
22 Şubat 2022 Salı 15:56
23 Okunma
İngiltere Vizesi İçin Niyet Mektubu Örneği Nedir, Nasıl Yazılır?

İngiltere vizesi için niyet mektubu, seyahatin amacı, başvuru sahibinin kalacağı süre, seyahat masraflarını kimin karşılayacağı veya nasıl karşılanacağı gibi bilgileri içeren bir dilekçe niteliğindedir. İngiltere vize başvurusu için İngiltere vizesi niyet mektubu zorunlu bir belge değildir, ancak İngiltere vizesinin onay şansını arttırmak için destekleyici belge niteliğindedir.

Vizem.net danışmanlık hizmeti aracılığıyla yapılan İngiltere vize başvurusu niyet mektubu, başvuru yapan kişinin güncel ve özel durumları göz önünde bulundurarak Vizem.net danışmanları tarafından hazırlanmaktadır.

Bilgi ve başvuru için: 0850 241 1868

İngiltere Vize Niyet Mektubu Hangi Vize Başvuru Türleri İçin Yazılabilir?

İngiltere vize niyet mektubu yazılabilecek vize başvuru türleri aşağıda listelenmiştir.


 

  • İngiltere çalışma vizesi
  • İngiltere turist vizesi
  • İngiltere öğrenci vizesi
  • İngiltere yatırımcı vizesi
  • İngiltere aile birleşimi vizesi
  • İngiltere tier 2 vizesi

İngiltere Vizesi Niyet Mektubunda Hangi Bilgiler Olmalıdır?

İngiltere vizesi niyet mektubunda olması gereken bilgiler aşağıda listelenmiştir.


 

  • Ziyaret vizesine başvurulduğuna ilişkin önsöz
  • Başvuruya eklenen belgelerin listesi
  • Ziyaret nedeni
  • İngiltere vize süresinin aşılmayacağına dair beyan
  • Eğer varsa birlikte başvuruda bulunulacak bağımlı kişilerin bilgileri
  • İngiltere ziyaretinin tamamlanmasına mali olarak bir engel bulunmadığı bilgisi
  • Eğer sponsor varsa sponsorun aranan şartları karşılayıp karşılamadığı bilgisi
  • İngiltere’de kalıcı olunmayacağına, sık ve ardışık seyahatler yapılmayacağına dair beyan
  • Vize başvurusunda bulunabilecek muhtemel sorunlara dair bilgi
  • Diğer ilgili kişilerin irtibat bilgileri

İngiltere Vizesi Niyet Mektubu Kime Hitaben Yazılmalıdır?

İngiltere vizesi niyet mektubu, İngiltere dış temsilciliklerine hitaben yazılmalıdır.

İngiltere Vize Niyet Mektubu Hangi Dilde Yazılmalıdır?

İngiltere vize niyet mektubu, İngilizce olarak yazılmalıdır.

İngiltere Vizesi Niyet Mektubu Örneği (İngilizce)

İngiltere vizesi niyet mektubu örneği aşağıda verilmiştir.

Sık Sorulan Sorular

İngiltere vizesi niyet mektubu ve Adıyaman’dan İngiltere vize başvuruları ile ilgili merak edilen soruları Vizem.net uzman danışmanlarına sorduk.

Adıyaman’dan İngiltere Vize Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öncelikle İngiltere vizesi için gerekli evraklar pdf olarak veya fiziksel olarak vizemnet İngiltere departmanına gönderilir. İlgili birim evrakları kontrol ederek bulunuyorsa eksikleri tamamlar. Uygun vize türü belirlendikten sonra başvuru işlemleri ingiltere resmi web sitesi olan gov.uk adresinden tamamlanır ve TLS Contact Ankara’dan vize randevusu oluşturulur.

Randevu tarihinde saha ekibinden bir danışman başvuru sahibine Ankara başvuru merkezinde biyometri işlemlerinin tamamlanması için eşlik eder. Vize onaylandıktan sonra saha ekibi tarafından pasaport TLS Ankara vize ofisinden alınarak tekrar başvuru sahibine kargolanır.

Niyet Mektubu Yazmadan İngiltere Vizesi Almak Mümkün müdür?

Evet, niyet mektubu yazmadan İngiltere vizesi almak mümkündür. Niyet mektubunun takdim edilmesi, İngiltere vizesinin onaylanması olasılığını büyük ölçüde arttırmaktadır.

Türk vatandaşlarının 2017-2021 yılları arasında Vizem.net danışmanlık hizmeti ile müraacat ettiği 560 İngiltere vizesi başvurusundan 529’u kabul görmüştür.

İngiltere Vize Başvurusu için Gerekli Diğer Evraklar Nelerdir?

İngiltere vize başvurusu için gerekli olan diğer evraklar aşağıda listelenmiştir.


 

  • İngiltere vize başvuru formu: Müracaat edilen İngiltere vize cinsine göre Visa4UK web sitesindeki formunun online olarak veya elden müracaat formunun doldurulması gerekmektedir.
  • Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde renkli olarak çekilmiş iki adet, 35 mm genişliğinde ve 45 mm uzunluğunda fotoğraf olmalıdır.
  • Geçerli pasaport: Seyahat bitiş tarihinden sonra 3 ay daha geçerli olan, en az bir sayfası boş pasaport bulunmalıdır.
  • Maddi gelir belgeleri: İngiltere sınırları içerisindeyken masrafları karşılayacak finansal kaynaklara sahip olunduğunun kanıtı gerekmektedir. Son altı aya ait olan banka hesap özeti ya da maaş bordrosu gibi finansal yeterlilik belgeleri sunulabilmektedir.
  • Konaklama ispatı: İngiltere'de nerede konaklanılacağını gösteren bir belge sunmak gerekmektedir.
  • Ayrıntılı seyahat planı: İngiltere’de ne yapılacağına dair bilgilerin seyahat planı ile sunulması gerekmektedir. Seyahat tarihleri, ziyaret edilecek yerler, rezerve edilen turlar gibi bilgileri içeren bir metin hazırlanmalıdır.
  • Tüberküloz test sonuçları: Test sonuçlarının İngiltere vize başvurusu sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Biyometrik bilgiler: İngiltere’de 6 aydan fazla kalmanıza izin veren bir vizeye başvurulacak ise parmak izi ve dijital fotoğraf verilmesi gibi biyometri işlemleri tamamlanarak ilgili belgeler sunulmalıdır.
  • İngiltere vize davet mektubu: İngiltere vatandaşı veya yasal olarak İngiltere’de ikamet eden bir aile üyesi veya arkadaş ile konaklanacak ise, o kişiden gelen davet mektubunun sunulması gerekmektedir.
  • İngiltere vizesi ücretlerinin ödendiğine dair belge: Vize harcının ödendiğine dair dekont sunulmalıdır.

İngiltere vizesi başvurularında, İngilizce veya Galce dillerinde hazırlanmamış evrakların, onaylı tercüme edilmiş olarak sunulması gerekmektedir.

İngiltere Turist Vizesi için Niyet Mektubu Nasıl Yazılır?

İngiltere turist vizesi için niyet mektubu, İngiltere seyahatinizin detaylı planı, seyahat giderlerinin nasıl karşılanacağı, konaklama ve ulaşım rezervasyonları ve herhangi bir etkinliğe katılım sağlanacaksa etkinlik biletleri gibi önemli bilgilere yer verilerek hazırlanmalıdır. Açıklayıcı ve detaylı olması gerekmektedir.

İngiltere Öğrenci Vizesi için Niyet Mektubu Nasıl Yazılır?

İngiltere öğrenci vizesi için niyet mektubu, İngiltere’de öğrenim görülecek kurumun bilgilerini, kurumdan alınan kabul mektubundaki öğrenim görülecek süreyi, konaklama ve giderlerin nasıl karşılanacağını içerecek şekilde, detaylı olarak yazılmalıdır.

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