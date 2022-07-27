İngiltere vizesi alırken hangi noktalar önemlidir, İngiltere vizesi için gereken belgeler nelerdir, İngiltere vizesi harç ücretleri neye göre değişmektedir, İngiltere vizesi almak için nerelere, hangi kurumlara başvuru yapılabilir, İngiltere vizesi türleri neye göre belirlenmektedir gibi daha birçok sorunun cevabı için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

İngiltere vizesi alırken önemli detaylar nelerdir?

İngiltere vizesi alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Vize randevusu alınamadan işlemelere başlanmayacağı herkes tarafından bilinmektedir. Randevu alındıktan sonra istene belgelerin bir listesine ulaşılmalıdır. Bu belgelerin randevu günü ve saatine kadar tam ve doğru şekilde hazırlanması gerekecektir. Bunun için ilk dikkat edilmesi gereken pasaport sahibi olmaktır. Eğer bir pasaport yoksa derhal başvurusu yapılmalıdır. Pasaport varsa geçerlilik tarihleri kontrol edilmeli en az 6 aylık zamanı olan pasaport ile vize başvurusu yapılmalıdır. Daha sonra talep edilecek vize süresi ve vize türü belirlenmelidir. Bu süreye ve vize türüne göre vize harcı ödenecektir. Konsolosluk tüm bu evrakların kontrolü aşamasında ek belge ya da mülakata talebinde bulunabileceği unutulmamalıdır. Çalışma vizesi çeşitlerinde belgeler İngilizce olarak doldurulup hazırlanmalıdır. Banka hesap dökümü için belirlene tutar kadar bakiye hesapta bulunmalıdır. Sahte evrak ile başvuru kesinlikle yapılmamalıdır. Öğrenci vizesine başvuruluyorsa okul kaydı yapılmadan işlemlere başlanmamalıdır. Yalan ya da yanlış beyan içeren evraklarda başvuruda kullanılmamalıdır. Vize başvuru formu doldurulurken gerekirse bir uzmandan yardım alınmalıdır. Vize başvuru formunda belirtilen her bir satır diğer belgeler ile uyumlu olmalıdır. Vize danışmanlık firmalarında bu işlem cüzi bir miktar bedel karşılığında yapılmaktadır. İngilizce yazılmış bir niyet mektubu da olumlu bir etki yaratacaktır. Ek gelirler varsa mutlaka belgelenmelidir.

İngiltere vizesi için kısa rehber

İngiltere vizesi almak için ilk yapılması gereken online randevu oluşturulmasıdır. Vize almak için vize danışmalık firmalarından belli bir hizmet bedeli karşılığı hizmet alınabileceği gibi direkt konsolosluğuna da başvuru da bulunulabilir. Vize alabilmek için gerekli olan belgelerin doğru ve tam olması oldukça önemlidir. Hiçbir vize prosedürü kolay değilken İngiltere bu konuda daha da titiz davranmakta ve vize süreci İngiltere konu başlığı altında biraz daha zorlaşmaktadır. Bu süreci en kolay şekilde atlatabilmek aslında üstesinden gelebilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. İlk olarak seyahat amacına en uygun vize türü belirlenmeli ve ona göre istenen belgeler hazırlanmaya başlamalıdır. İngiltere vizesi çeşitleri oldukça fazladır ve her seyahat amacı için çeşitli alt gruplara ayrılan vizelerden amaca uygun olanı belirlemek zaman alabilmektedir. Bu durumlarda vize danışmanlık firmalarından hem bilgi hem de destek almak mümkündür. İngiltere yaşayan yakın akrabanız varsa bunu belgelerde belirtmekte fayda olacaktır. Maddi durumu gösteren belgeleri eklemenizin önemi, geziniz sırasındaki masraflarınızı karşılayabilecek durumda olduğunuzu göstermek içindir.

İngiltere vizesi danışmanlık

İngiltere vizesi hakkındaki tüm detayları öğrenmek için hem konsolosluk hem de vize danışmanlık şirketleri ile iletişimde olmak mümkündür. Vize merkezleri, İngiltere başkonsolosluğu tarafından vize işlemlerini gerçekleştirmekle tam olarak yetkilendirilmiş kurumlardır. İngilizceniz yeterli değilse yine vize danışmanlık şirketlerinden bu konuda destek almak da mümkündür. Dosyadaki evrakların İngilizce ’ye çevrilmesi gerekebilecektir. Daha önce vize başvurusu yapmadıysanız firmalar size her konuda destek verip bu süreci en doğru şekilde atlatmanızı sağlayacaklardır. İngiltere vizesi belgelerin doğru hazırlandığı sürece korkutulduğu kadar zor alınan bir vize olmamaktadır. İngiltere hükümeti kötü niyetli olan kişi ve kuruluşlardan korunmak adına ekstra önlemler alarak ilerlemeyi tercih etmektedir.