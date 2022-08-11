İhracat "Gıda Analiz Laboratuvarı" İle Kolaylaşacak

Bölgede yetiştirilen ürünlerden öncelikle yaş ve kuru kayısı olmak üzere Malatya’da üretimi yapılarak ihraç edilen diğer gıda ürünlerine yönelik analizlerin yerinde yapılmasıyla birlikte hem maliyetlerde hem de işlem sürecinde avantaj sağlanacak.

Dünya kayısı ihracatı konusunda stratejik bir öneme sahip olan Malatya’da kurulan, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en kapsamlı ilk özel gıda kontrol laboratuvarı bünyesinde yapılacak olan analizlerle birlikte gıda ürünlerinin ihracatının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Alanında uzman kadrosu ve teknolojik altyapısı ile birlikte sürekli büyüyen, Doğu Anadolu Bölgesi’nde referans bir kurum olmayı hedefleyen Makimtek Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 akreditasyonuna sahip bir bölgenin en kapsamlı ilk özel gıda kontrol laboratuvarı olma özelliği taşıyor. Bünyesinde yer alan kimyasal, fiziksel, enstrümantal, mikrobiyoloji ve moleküler biyoloji laboratuvarları ile birlikte bölgenin en önemli ihtiyacı olan ithalat ve ihracat ürünlerinin analizleri artık yerinde, hızlı, doğru, güvenilir bir şekilde gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak analiz edilebilecek.

Teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olan akreditasyon sertifikası ile laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geçerlilik kazandığı Makimtek Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı bünyesinde yapılan başlıca analizler; Yaş kimya analizleri, mikrobiyolojik analizler, et-tür tayini, GDO Tarama, taklit ve tağşiş, mikotoksin ve pestisit analizleri şeklinde.

Bu haftaki röportajımızın konuğu Makimtek Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Mete Deniz Mutlu oldu.

Laboratuvarınızın Malatya için avantajı nedir?

Malatya’da başta kuru ve yaş kayısı üretimi yapan üreticilerin yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi, üretilen ürünlerin analizlerinin İzmir, İstanbul, Manisa ve Mersin gibi uzak illerde yaptırılmasıydı. 2021 yılında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akreditasyon belgesini almaya hak kazanan laboratuvarımız sayesinde artık Malatya ilinde üretimi yapılan ürünlerin analizleri yerinde yapılacak ve bu sayede hem zaman hemde maliyet açısından avantaj sağlanacaktır.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği son yıllarda ihraç edilen ürünlerde pestisit (ilaç kalıntısı) analizlerine büyük önem vermektedir. Malatya’da üretilmesine rağmen ürünlerin analizlerinin başka illerde yapılması üretici için büyük bir dezavantaj oluşturmakta ve özellike sıcak yaz aylarında analiz sonucu için bekletilen ürünlerde bozulmalarla birlikte büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Ürünlerin hem kalitesinin korunması hem de zaman olarak kolaylık sağlanması amacıyla üreticiler artık gönül rahatlığıyla birlikte laboratuvarımızı tercih ederek doğru sonuca en hızlı şekilde ulaşabileceklerdir. Makimtek Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak bizler başta yaş sebze ve meyve olmak üzere, kuru gıdalar, baharatlar, tahıl ürünleri vb. birçok ürün grubunda son teknolojik cihazlarla pestisit kalıntı analizlerini gerçekleştirmekteyiz.

İhracat ürünlerinde Kükürt Dioksit Analizi ne kadarlık bir sürede yapılıyor?

Pestisit analizleriyle birlikte kuru kayısı numunelerinin ihracatında büyük bir önem taşıyan kükürt dioksit (SO 2 ) analiz sonucu laboratuvarımızda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı kritlerinde uygun olarak TÜRKAK akreditasyonu çerçevesinde 7 dakika gibi kısa bir süre içerisinde yapılmaktadır. Özellikle ihracatı yapılacak ve analiz sonucu beklenilen ürünlerde hızlı yöntemler büyük önem arz etmektedir. Numunelerini getiren müşterilerimiz, gerekli bilgileri doldurduktan sonra gerekli ön kontrolleri yapılan numuneler hızlı bir şekilde analize alınmakta ve 7 dakikada kükürt dioksit, 1 dakikada nem tayini analizleri tamamlanmaktadır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kriterlerine uygun olarak sürekli kalite kontrol çalışmaları yapılan analiz sonuçlarının güvenilirliği uluslararası kabul görmüş yöntem ve metotlarla sürekli olarak izlenmektedir.

Et-Tür Tayini ve GDO Aranması Analizleri yapılıyor mu?

Kamuoyu tarafından bilinen ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yılın belirli dönemlerinde listeler halinde kamuoyu ile paylaşılan taklit ve tağşiş listelerinin önemli bir kısmını oluşturan et-tür tayini analizleri artık laboratuvarımızda yapılmakta ve başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin 81 iline hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda yapılabilen et-tür tayin analizleri; At, Eşek, Domuz, Sığır, Tavuk, Hindi ve Balık eti aranması şeklindedir.

Uzman kadronuz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz analizlerde kimyager, biyolog, biyomühendis, kimya mühendisi, gıda teknikeri, gıda mühendisi ve moleküler biyolog meslekleri olmak üzere 15 uzman personel görev almaktadır. Her çalışma arkadaşımız kendi mesleklerinde uluslararası bilimsel çalışmalar yaparak laboratuvarımızın bilimsel çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Birçok projeye imza atılan laboratuvarımızda yeni ürün geliştirme, işletme içi metot geliştirme, AR-GE ve inovasyon çalışma konularında devam eden projelerimiz bulunmaktadır.

Laboratuvarınızın bölgeye avantajı var mı?

Bizler bu laboratuvarı faaliyete geçirirken sadece analiz hizmeti sunmayı planlamayıp, analizlerin ötesinde eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeyi de hedefledik. Laboratuvarımızın kuruluş yılı olan 2020 senesinden günümüze kadar geçen yaklaşık 2 yıllık bir süreçte dönemsel olarak toplamda 30 tane öğrenci arkadaşımızı belirli sürelerde stajyer olarak kabul edip, gerekli eğitimleri vererek gıda ve yem analizleri konusunda kalifiye personel yetiştirme konusunda da destek verdik. İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulu ile birlikte ortak çalışmalar yürüterek mezun olmadan önce öğrencilerin gıda analiz laboratuvarında hakim olması gereken konularda gerekli eğitimlerin verilmesi konusunda her zaman destek olduk. Bölgede daha önceden faaliyet gösteren böyle bir laboratuvar olmamasından dolayı en başlarda kalifiye personel bulma konusunda zorluklar yaşamamız nedeniyle aslında geleceğin analistlerini bizler günümüzde yetiştirmekte ve ihtiyaç halinde mezun olan arkadaşlarımızdan bazılarını kendi bünyemize dahil ederek kadromuzu güçlendirmekteyiz.

Makimtek Analiz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı olarak sürekli gelişen ve ilerleyen teknolojiyi yakından takip ederek doğru ve güvenilir analiz sonuçlarını en hızlı şekilde müşterilerimize ulaştırabilmek için gerekli olan tüm özveri ve gayreti göstermekteyiz. Güncellenen standart ve yöntemlerle birlikte sürekli olarak kendimizi iyileştirmekte, ulusal ve uluslararası çalışmalara dahil olarak bilimi yakın pencereden takip etmekteyiz. Bölgemizde yapılan bu yatırımın kapsamını her geçen gün genişleterek, üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu analizleri kapsam listemize dahil etmekte ve bölgede referans, söz sahibi bir kurum olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.