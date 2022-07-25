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Haci Yusuf Alagöz'ün Projesi

Seobaz
Seobaz
25 Temmuz 2022 Pazartesi 08:52
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Haci Yusuf Alagöz'ün Projesi

 Mersin'de Adıyaman'lı işadamı yazılım mühendisi ve Digiworks Team Yazılımın başındaki isim Haci Yusuf Alagöz ile Arge için geliştirdikleri ve Robotic teknoloji ile üretilen minik araçların önünde sohbet etmeye başladık. Son dönemde projeleri ile adından söz ettirmeyi başaran Haci Yusuf beye projelerinin gidişatını sorduğumuzda, '' Önümüzdeki 3-5-7 yıl içinde 3 projenin süreçlerinden bahsetmeye başladı. '' . Özellikle proses efektörleri, offline yazılımlar, analiz ve simülasyon tabanlı mühendislik faaliyetleri ile katma değere dayalı anahtar teslim çözümler sağladıklarını ifade eden Haci Yusuf bey, robotic teknolojilerinin kendi yanlarında ayrı öneme sahip olduğunu vurguladı.

 Dijital Dönüşüm Teknolojileri konusunda Endüstriyel Robotik sistemlerine entegre, AR/VR, IoT, eklemeli imalat, büyük veri, simülasyon ve otonom sistemler ile üretimin katmanları için yerli, kullanıcı dostu, bütünsel mobil tabanlı akıllı yazılımlar ve sistemler üreterek dijital dönüşümü gerçekleştirdiklerini söylediler.

 Robotic olarak Havacılık Endüstrisi, Savunma Sanayii , Makina Endüstrisi için bir arge süreci geçirdiklerini ve önümüzdeki yıllarda bu alanda kısmetse projeleri açıklayacaklarını beyan ettilr.

 Bizi şaşırtan köpek benzeri robotun yaklaşık 3 yılda geliştirildiğini ve proje olarak daha çok başında olduğunu söyleyen Haci Yusuf beye özellikle sorduğumuz her soruya cevap veren robot köpeğin bizi şaşırttığını söylmememiz gerek.

 Bu alana gönül bağlayanlar için, denemekten korkmayın ve daima ileri görüşlü olun diyen Haci Yusuf beye, teşekkürlerimizi sunup merkezlerinden ayrılıyoruz.


 

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