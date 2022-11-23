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Granada Luxury Belek

Özge Özkan
Özge Özkan
23 Kasım 2022 Çarşamba 10:31
4 Okunma
Granada Luxury Belek

Granada Luxury Belek

Güzel bir otelde kalmayı herkes ister. Bilhassa Ege veya Akdeniz Bölgesi’ndeki popüler tatil yerlerine gittiğiniz takdirde her şey dahil veya ultra her şey dahil konsepti ile hizmet veren bir otelde konaklamalısınız. Aksi takdirde, ekonomik açıdan birtakım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir otel tercihiniz olmalı! Granada Luxury Belek; Antalya’nın en iyi otellerinden birisi! Bu oteli tercih ederek çok doğru bir karar vermiş olursunuz.

Granada Luxury Belek; tahmin edebileceğiniz gibi yaz aylarında oldukça kalabalık! Erken rezervasyon yaptırmadığınız takdirde bu otelde yer bulamazsınız. Otel; aynı zamanda yabancı turistlerin de tercihidir. Fiyat performans kriteri bakımından en iyi oteller arasındadır. Gelin, Granada Luxury Belek hakkında bilgi verelim!

Granada Luxury Belek Neler Vaat Ediyor?

Her şeyden önce, bu otelin manzarasına yüzde yüz hayran olacağınızı ifade edebiliriz. Akdeniz’in incisi olarak da bilinen Belek’te yer alan bu otel beklentilerinizi sonuna kadar karşılayacaktır. 100 bin m2 alana sahip oldukça geniş bir oteldir. Eşsiz mimarisinin yanı sıra muhteşem havuzları ve eğlence seçenekleri ile de dikkat çeker. Granada Luxury Belek; bünyesinde barındırdığı oda seçenekleri ile de fark yaratıyor. Otelde standart oda, aile odası, deluxe aile odaları, aile göl evleri, Maldiv evleri, wonderland pool deluxe oda, prenses süit, king süit, king luxury, senior süit ve granada villa olmak üzere çok sayıda seçenek vardır. Her insanın ihtiyacına hitap eden odalar vardır. Bilhassa aileler için son derece uygun otellerin bulunması bu oteli özgün kılar. Oda fiyatları da odaların özelliklerine göre farklılık gösterir.

Granada Luxury Belek; müşterilerinin rahatı ve mutluluğu adına gerekli olan her şeyi düşünüyor. Otel bünyesinde yer alan a’la carte restoranlarda öğle veya akşam yemeği yemek harika bir deneyim olacak. Fuego Steak House, Azul Felicia A’La Carte Restoran ve Carat VIP A’La Carte gibi restoranları bünyesinde barındıran otelin yeme içme konusunda en büyük övgüleri hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Granada Luxury Belek Neden Tercih Edilmeli?

Granada Luxury Belek; yalnızca Belek’in değil Antalya’nın en önemli otellerinden birisidir. Lüks otel statüsünde yer alır. Aileler için uygun olduğu kadar balayı çiftleri için de uygundur. Hatta, balayı çiftlerine özel indirim ve kampanyalarının olduğunu ifade etmek gerekir. Bunun yanı sıra, aquapark oteli oluşu da dikkat çekicidir. Özel plajının olması da bu oteli özel kılan detaylar arasındadır. Ayrıca, plaj servisi de mevcuttur. Bir başka deyişle, müşterilerinin memnuniyeti adına her detayı düşünen bir oteldir.

Granada Luxury Belek; her şey dahil konsepti ile hizmet veriyor. Otelde üç öğün yemeğin ücretsiz olduğunu ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra, otelin belirlemiş olduğu bazı yerli ve yabancı alkollü ve alkolsüz içeceklerin de ücretsiz olduğunu söylemek gerekir. Granada Luxury Belek fiyat ve rezervasyon için tıklayınız.

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