Gizli Fermuar Çeşitleri

Gizli fermuar klasik fermuar modellerine göre biraz daha farklıdır. Gizli fermuar modellerinde dış kısma fermuar şeridinin altında kalır. Plastik ya da polyester malzemeler kullanılarak yapılan bir fermuar çeşididir. Bu fermuar en çok giyim sektöründe kullanılan bir fermuar çeşididir. Gizli fermuar etek elbise gömlek ferace abiye zaten elbiseler gibi özel gün elbiselerin de sıklıkla kullanılır. Yine bunun ile beraber giyim haricinde nevresim yorgan yastık gibi bir çok ev tekstili ürünün fermuar detaylarında da bu ürün kullanılmaktadır. Kullanılan bu ürünler kullanılacakları alana göre farklı renk ve boyutlarda yapılır.

Gizli Fermuar Kullanım Alanları

Bir çok rengi çeşitli ve boyutu bulunan bu gizli fermuar çeşitlerini kullanmak istediğinizde ölçülerinize göre sipariş vererek satın almalısınız. Bu gizli fermuar genellikle profesyonel olarak yapılan dikimlerde kullanılır. Dikimi biraz zor olsa da kullanım açısından en güzel fermuar çeşitleri arasında yer alır. Fermuar seçimi yaparken kullanacağınız alana göre seçim yapmalı uygun renk ve boyutları seçmelisiniz. Böylelikle kullandığınız üründe herhangi bir potluk olmayacaktır ve ürününüz gayet şık duracaktır. https://www.ecefermuar.com.tr/gizli-fermuar sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.