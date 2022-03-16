Fotoğrafçılığı Bir Sonraki Seviyeye Taşımanın 5 Yolu

Bir fotoğrafçı olarak, bir çıkmaza saplanıp kalmak kolaydır. Gerçekleşebilecek veya gerçekleşmeyebilecek tek bir fotoğraf oluşturmak için saatlerce tek başınıza çalışabilirsiniz. İlgi eksikliğinizin bir sonucu olarak sıkılabilir ve uyuşuk olabilirsiniz. Bu ilgi kaybı, fotoğraflarınızda sizi daha da demoralize edecek şekilde gösterebilir. Diğer pek çok hobi gibi, fotoğrafçılığın da güzel yanı, coşkunuzu yeniden canlandırabilmenizdir. İşte fotoğrafçılığınızı geliştirmenize yardımcı olacak beş ipucu.

1. Farklı Bir Şeyin Fotoğrafını Çekin

Aynı nesneleri tekrar tekrar fotoğraflamak birçok fotoğrafçının yaptığı yaygın bir hatadır. Aynı şeyi tekrar tekrar yaparsanız, sonunda bundan sıkılırsınız. Sonuç olarak, tamamen farklı bir şeyi fotoğraflamak, fotoğrafa olan ilginizi yeniden canlandırmak için harika bir yöntemdir. Örneğin bir seyahat fotoğrafçısıysanız, vahşi yaşamı yakalamak için biraz zaman ayırın. Normalde portre çekiyorsanız yemek fotoğrafı çekmeye başlayın.

Bu sadece hevesinizi yeniden alevlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda becerilerinizi genişletmenize de izin verecektir. Bu sayede sahip olduğunuzu fark etmediğiniz yeni bir tutku keşfedebilirsiniz.

2. Kendinize Meydan Okuyun

Kendinize meydan okumak, fotoğrafçılığınızı geliştirmek için başka bir tekniktir. Bunlar portföy çeşitlendirmesine yardımcı olabilir. Örneğin, çok sayıda görüntünüz olabilir ancak yeterince yakın planınız olmayabilir. Sonuç olarak, kendinize günde bir yakın plan çekim yapma hedefi belirleyin. Belki de fotoğrafçılığın belirli bir yönünden yoksunsunuzdur. Bu yönü geliştirmek için kendinize bir hedef belirleyin.

Utangaçsanız ve fotoğraflarını çekmek için kişilere yaklaşmada sorun yaşıyorsanız, kendinize bir günde on kişiyi fotoğraflamak için bir hedef belirleyin. Sonrasında ne kadar kendinden emin hissedeceğinize şaşıracaksınız.

3. İş Akışınızı İyileştiren Bir Düzenleyici Edinin

Final Cut Pro gibi zor video düzenleyicilerin nasıl kullanılacağını öğrenmek, yeni film yapımcılarının karşılaştığı en yaygın sorunlardan biridir.

Bu tür programlar son derece güçlü ve çok sayıda yeteneğe sahip olsa da, öğrenme eğrisi çetindir ve program aynı zamanda pahalıdır.

Güçlü özelliklere sahip ancak sezgisel tasarımıyla kullanımı kolay bir program kullanmak, fotoğraf düzenleme sürecini hızlandırmanıza yardımcı olacaktır.

İşte burada Kizoa devreye giriyor...

Kizoa on yıldır piyasada ve tüm gereksinimleri kontrol eden bir fotoğraf düzenleyici geliştirdi.

Sadece düzenlemeye başlamanıza yardımcı olmak için profesyonelce oluşturulmuş şablonlarla birlikte gelmekle kalmaz, aynı zamanda fotoğraflarınıza gösterişli bir görünüm kazandırmak için efektler de ekleyebilirsiniz.

Ayrıca fotoğrafları sürükleyip bırakabilir, yeniden boyutlandırabilir ve döndürebilir, düzenleyebilir ve 3B efektler uygulayabilirsiniz.

4. Fotoğraf Makinesi Kiralayın veya Satın Alın

Fotoğraf makineleri hiç olmadığı kadar tartışmasız daha iyi ve daha güçlü. Birçok fotoğrafçı hala film kullanıyor, ancak onları bulmakta zorlanacaksınız.

Ancak dijital fotoğrafçılığın bir dezavantajı, fotoğraf çekme kararını basitleştirmesidir. Film günlerinde çektiğiniz her fotoğraf pahalıya mal olurdu. Paranın çarçur edilmesini önlemek için, ne fotoğrafladığınızdan emin olmanız gerekiyordu. Yani parayı çarçur etmiyorsunuz ama bir sahneyi çok daha fazla düşünmeniz gerekiyor. Çevrenizi ve konunun büyüleyici olup olmadığını düşünmek zorundasınız. Kameranızın arkasındaki görüntüye bakma seçeneğiniz yok.

Bir günlüğüne bir fotoğraf makinesi kiralayın veya kullanılmış bir kamera satın alın ve fotoğrafçılığa bakış açınızı değiştirip değiştirmediğini görün.

5. Bir Fotoğraf Turuna Çıkın

Bu günlerde fotoğraf gezileri oldukça popüler. Turlar genellikle bir ülkeyi ziyaret etmeyi ve fotoğraf çekmek için idealdir. Turlar birkaç günden haftalara kadar sürebilir ve fotoğrafçılığınızı geliştirmenin en etkili yollarından biridir. Coşkunuzu paylaşan, sizinle aynı fikirde olan insanlarla birliktesiniz ve size fotoğrafçılıktaki eksikliklerinizde yardımcı olabilecek profesyonel bir fotoğrafçı eşlik etsin.

Ancak bir fotoğraf turunun belki de en önemli avantajı, haftalarca her gün fotoğrafçılıkla uğraşıyor olmanızdır. Her gün saatlerce pratik yaparsanız ve yaparsanız, herhangi bir şeyde harika olmanız normaldir. Bu nedenle, bir fotoğraf turuna veya atölye çalışmasına katılmadıysanız, şimdi tam zamanı. Fotoğrafçılık yeteneklerinizi ve coşkunuzu geliştirmek için en etkili teknik olabilir.

Olağanüstü fotoğraflar çekmek için, tıpkı diğer hobiler veya meslekler gibi, sürekli olarak kendinize meydan okumalı, hedefler belirlemeli ve motive olmalısınız. Güzel bir tatile giderken, bu doğal olarak gelir. Diğer zamanlarda, fotoğrafçılığınızı geliştirmek için kendinizi zorlamak için çaba göstermeniz gerekecek. Yukarıdaki öneriler size yardımcı olmalı, ancak nihayetinde kendinizi zorlamak size kalmış.