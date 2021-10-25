Fenomen olmak için uzun yıllar beklemenize gerek yok

Sosyal medyanın hayatımızda yaygın olarak kullanılması ile birlikte fenomenlik kavramı ortaya çıkmıştır. Fenomen belirli bir konu üzerinde binlerce kişi tarafından takip edilen ve takipçilerinin üzerinde fikir değiştirme onların kararlarına etki etme gücünü elinde bulunduran kişilere denilmektedir. Instagram'da Twitter'da Facebook ve YouTube uygulamalarında birçok fenomen bulunmaktadır. Bu fenomenler belirli bir alanda faaliyet yürütmekte videolarını ve paylaşımlarını belirli bir tema üzerine gerçekleştirmektedir. Bu tema üzerinden paylaşımlarını sunarken aynı zamanda kendisini takip eden bireylerin tercihlerini beğeni ve beklentilerine değiştirmek gibi bir nüfuz etkileri de bulunur. Bu nüfuz etkilerinden dolayı da birçok kurum ve kuruluşun markanın ve işletmenin dikkatini çekerek sponsorluk işlemleri için irtibat kurulur. Ülkemizde dijital panel hizmeti veren Dijital Panelin Bu anlamda profesyonel çalışmaları ile bireylerin zaman kaybetmeden fenomen olmalarına takipçi ve beğeni satın almalarına olanak sağlamaktadır.

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