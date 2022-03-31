Facebook Hesap Türleri

Facebook hesap satış platformu olarak güvenilir hizmetleri online site üzerinden sunuyor. Facebook kategorisinde birden fazla seçenek sunarak herkesin ihtiyacına göre hesap türü seçimi yapmasını sağlıyor. Kimlik onaylı hesap satın al seçeneğini kullananlar, 5 – 10 yıllık aktif hesap satın alabiliyor. Her hangi bir onay işlemine gerek kalmadan ve kısıtlama uygulanmadan kullanılmaya başlanabiliyor.

Satın Alınan Hesap Özellikleri

Online site üzerinden satın almak istediğiniz her hesap türünün özellikleri farklıdır. Hesap özellik açıklamalarını, ürün sayfasında gösteriyor. Kimlik onaylı hesaplar her zaman stokta bulunuyor ve müşterileri istedikleri zaman satın alabiliyor. Bu hesapları, aktif kullan şahsi hesap ve ful dolu olarak sunuyor. Reklam hesabı açık olduğu için para kazanma seçeneği de sunuyor.

Hesap Doğrulama İşlemleri

instagram hesap satın al ya da facebook hesabı satın alma işlemlerinde kullanıcılarına destek hizmeti veriyor. Hesabı ilk girişte yapılacak olan checkpoint işlemlerinde kullanıcılarına yardımcı oluyor. İlerleyen zamanlarda yapılacak tüm işlemlerin sorumlulukları satın alan kullanıcıya ait oluyor. Bu bilgilendirmeleri yaparak güvenilir hizmetler sunuyor.

Kimlik Onaylı Hesap Fiyatları

Facebook hesap türlerinin her birisi için gösterilen fiyat bilgileri farklıdır. Kimlik onaylı hesap türünü seçenler, güncel fiyat olan 300 TL birim fiyat ile satın alma işlemlerini yapabiliyor. Sektörde sundukları hizmetlerde her zaman uygun fiyat seçeneklerini kullanıyor ve isteyen herkesin rahatlıkla satın almasını sağlıyor.

Kaynak: https://facebookhesap.com/kategori/2-satilik-instagram-hesaplari