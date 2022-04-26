Engelli olan bireylerin genellikle sosyal yaşamlarında daha iyi hareket edebilmeleri için özel tasarımlı sandalyelere gereksinim duyulur. Günümüzde engelli sandalyesi çeşitlerinin farklı özellikleri yer alır. Fakat hepsinin ortak özelliği hareketleri kısıtlı olan kişilerin kolay olarak hareket edilmesini sağlamaktır.

Son yıllarda engelli bireyler için sandalye çeşitlerinde fonksiyonel özellikler eklenmiştir. Böylece engelli olan bireylerinde özel tasarımlı sandalyelerinin kullanımların sorunlar daha az yaşanmaktadır.

Engelli Sandalyesi Özellikleri

Engelli olan bireylere özel olarak tasarlanan sandalye çeşitlerinin genel özellikleri şunlardır;

Kolay kullanımlı olmaları

Katlanabilir özellikleri ile her yerde kullanım sağlanabilmeleri

Ayarlanabilir yapıda olmaları

Emniyet kemerlerinin düzenli olarak kullanılabilmesi

Fonksiyonel özelliklerinin yoğun olması

Ayak kısımlarının özel tasarımlı olması

Konforlu yapıya sahip olmaları

Engelli Sandalyesi Fiyatları

Günümüz koşullarında engelli bireylerin özel tasarımlı sandalyeleri yüksek rakamlı fiyatlarda satılır. Özelliklede üretim aşamasında kullanılan malzemelerin kalitesi genel olarak engelli sandalyesi fiyatlarını belirlemektedir.

Tasarımlarının fonksiyonel özelliklerde olması da genel olarak sandalyelerin fiyat listelerini etkiler. Kampanya süreçlerinde engelliler için özel tasarımlı olan sandalyelerin tercihler daha yoğun olur. Günümüzde farklı fiyatlarda engelli bireyler için özel tasarımlı sandalyelere https://www.tekerleklisandalyeci.com/kategori/tekerlekli-sandalye adresinden yer alır.