En Zarif Su Yolu Bileklik Modelleri

Birbirleri ile sıralı bir şekilde bağlanmış olan küçük pırlanta taşlarla hazırlanan suyolu bileklik modelleri zarif yapısıyla kadınların ilgi göstermiş olduğu aksesuarlardan birisidir. Bu şık ve zarif bileklik modelleri kadınların özel günlerde tercih ettiği tasarımlar olduğu gibi gündelik yaşamda da her zaman şık ve kaliteli olmayı seçen kadınların ilgi odağı olmayı başarmaktadır. Gündelik yaşamda bir bileklik veya bir saat ile kombinlendiğinde o kombini çok daha estetik bir hale dönüştüren bu parçalar ülkemizin yerli pırlanta üreticisi Yetkin Diamond koleksiyonlarında satışa sunulmaktadır.

Yetkin Diamond su yolu bileklik modelleri farklı tasarımlarda hazırlanan ve dolayısı ile her zevke hitap edebilen şık modellerdir. Bu modellerin tamamını Yetkin Diamond online alışveriş sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz. Ve beğenmiş olduğunuz suyolu bileklikleri en güvenli ödeme yöntemleri ile online olarak satın alabilirsiniz.

Su Yolu Bileklik Fiyatları

Pırlanta suyolu bileklik fiyatları bu tasarımlarda kullanılan pırlanta taşların kalitesine göre değişiklik göstermektedir. Pırlanta taşların kalitesi 4C özelliği ile incelenmektedir. Ve bir pırlanta taşın kalitesi ne kadar yüksek olursa fiyat olarak değeri de farklı olacaktır. Dolayısıyla suyolu bileklik tasarımları arasında bir seçim yaparken kullanılan pırlanta taşların kalitesine göre farklı birçok fiyat çeşitliliği bulabilirsiniz. Yetkin Diamond markası tarafından online olarak satışa sunulan su yolu bileklik tasarımları geniş bir fiyat çeşitliliği yılın 365 günü devam eden indirimli fiyat alternatifi ile kadınların beğenisine sunulmaktadır.