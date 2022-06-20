Herhangi bir arkeolojik kazıda, altın ya da değerli maden aramalarında ya da güvenlik amaçlı olarak kullanılan, elektromanyetik sinyaller üzerinden aramaların gerçekleştirilmekte olduğu cihazlara dedektör adı verilmektedir. Bu cihazlar, oldukça hassas bir şekilde arama faaliyetleri yürüten ve yeraltında yer alan şeylerin bulunmasında oldukça önem taşıyan aletler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dedektör alımlarında ise, genel olarak cihazların hangi kullanım amacına yönelik olarak alımın yapılacağını belirlemek oldukça önemli bir unsur olarak yer almaktadır. Eğer bir bölge içerisinde yer alan mayının tespiti gerçekleştirilmek isteniyor ise, define dedektörü olarak adlandırılmakta olan, derin metal maddesini algılanmasını çok fazla beklememelidir. Bu nedenle dedektörlerin çeşitlerine göre ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde alım işlemleri gerçekleştirmek oldukça önemli bir unsur olmaktadır.

Dedektör Fiyatları

Genel olarak kullanımların define dedektörü olarak yer aldığı piyasada, dedektör fiyatlarının özellikler ve de markaların değerine göre değişiklik göstermekte olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça kaliteli markalar ve özelliklerin yer aldığı pahalı fiyatlarda dedektörler yer almakta olsa da, uygun ve diğerlerine göre daha az işlevsel faaliyetlerin yer aldığı dedektör çeşitleri de bulunabilmektedir. Bu anlamda dedektörlerin kullanım amaçların odaklanarak, ona göre bir tercih yapılabilmesi önemli olabilmektedir. Bu amacı belirledikten sonrasında ise dedektör fiyatlarına web sitemiz olan https://www.ugurelektronik.com/ sitesi üzerinden göz atabilirsiniz. Birçok dedektör çeşidini ve fiyatlandırmasını bu şekilde daha iyi bir şekilde inceleme fırsatı bulmuş olursunuz.

Define Dedektörü

Define dedektörleri, genel olarak adından da anlaşılacağı üzere definecilerin kullanmış olduğu, toprak bir zemin üzerinde arama işlemlerinin gerçekleştirilmekte olduğu cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Define dedektörleri, zemin ayarları anlamında oldukça iyi bir şekilde karar verilmesi gereken dedektörler olarak yer almaktadır. Kullanım alanlarına göre ikiye ayrılan define dedektörleri, piyasa içerisinde VLF yani very low frequency ya da PL yani pulse induction olarak ayrılabilmektedir. Her iki sistemde de, hem derin hem de yüzeysel olarak yapılan aramalar adına sıkça tercih edilmekte olan define dedektör teknolojilerinin başında gelmesi ile bilinir. Siz de define dedektörü alımlarınız için bu iki unsuru dikkate alarak alım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Dedektörler hakkında herhangi bir bilginiz yok ise, https://www.ugurelektronik.com/ sitesi üzerinden müşteri destek ekibimiz ile iletişime geçerek detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Altın Dedektörü

Altın dedektörü, genel olarak metal dedektörleri ile aynı işlevde olan dedektör türleri olarak piyasa içerisinde yer almaktadır. Yeraltında yer alabilecek altın ya da metal gibi maddelerin toprak üstünden tespit edilmesi amacı ile oldukça sık bir şekilde kullanılabilen cihazlar olmaktadır. Fiyatları ise türlerine, özelliklerine ve markalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hedeflerine uygun bir şekilde altın dedektörleri seçmek için ise, iyi bir araştırma yapmalı, tespit gerçekleştireceğiniz alanı iyi bir şekilde öğrenerek bilgi sahibi olmalısınız.