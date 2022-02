Deco Joyful Gümüşsuyu Halı | Modapek Halı

Düz ve sade modellerden ziyade daha renkli ve daha desenli halı modellerini tercih edenler için Deco Joyful Gümüşsuyu halıları oldukça uygundur.

Renk tonlarıyla, desen alternatifleriyle ve işleme kalitesiyle en çok tercih edilen ürünler arasında yer alır. Kullandıkça memnun kalacağınız ve tüm dekor ve dizayn tasarımlarına uyum sağlayan bu modellerde etnik hava esintisine yer verilir.

Deco Joyful Gümüşsuyu Halı Modelleri

Baktığınız anda içinize ferahlık veren ve etnik desenlerle güçlendirilen Deco Joyful Gümüşsuyu halı modelleri sayesinde evlerinize dekorunuzu sıra dışı şekilde yapabilirsiniz.

Hem şıklığıyla hem de kendine has özellikleriyle dokunan bu halılarda yoğun olarak koyu renk tonlarına yer verilir. Böylece hem açık hem de koyu renklerin kullanıldığı alanlarda uyum içerisinde serebilirsiniz.

Deco Joyful Gümüşsuyu Halı Fiyatları

İpek dokuma şekilde tasarlanan Deco Joyful Gümüşsuyu halılarında fiyatlar da oldukça uygundur.

Dilediğiniz her an her yerden Modapek adresine giriş yapabilir ve halı alışverişinize başlayabilirsiniz. Tüm dekorasyonlara uyum sağlayan bu modeller ile klasiğin dışına çıkan dekorlar elde edebilirsiniz.