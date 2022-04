Günümüzde crop top aslında adını çok az duyduğumuz fakat günlük hayatta her bayanın üstünde gördüğümüz bir üründür. Crop top aslında diyafram üstü elbise anlamına da gelmektedir. Bu bluz diyafram üstünde olup göbeğin ön plana çıkarıldığı bel göbek ve karın kısmının rahatlıkla görünmesini sağlayan ve bir o kadar da dekolteli olan göğüs kısmını da biraz olsun açık bırakan bir üründür.

Bu ürün özellikle 1990 yıllarından itibaren moda olan crop top 2015 den sonra daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bu bluzunda hem sporu hem de şık ve zarif olanı mevcuttur. Her renkte her modelde her bedene göre rahatlıkla bulabileceğiniz bir ürün haline gelmiştir.

Crop Top Fiyatları

