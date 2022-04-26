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Crop Top

Seobaz
Seobaz
26 Nisan 2022 Salı 16:34
1 Okunma
Crop Top

Günümüzde crop top aslında adını çok az duyduğumuz fakat günlük hayatta her bayanın üstünde gördüğümüz bir üründür. Crop top aslında diyafram üstü elbise anlamına da gelmektedir. Bu bluz diyafram üstünde olup göbeğin ön plana çıkarıldığı bel göbek ve karın kısmının rahatlıkla görünmesini sağlayan ve bir o kadar da dekolteli olan göğüs kısmını da biraz olsun açık bırakan bir üründür.

Bu ürün özellikle 1990 yıllarından itibaren moda olan crop top 2015 den sonra daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Bu bluzunda hem sporu hem de şık ve zarif olanı mevcuttur. Her renkte her modelde her bedene göre rahatlıkla bulabileceğiniz bir ürün haline gelmiştir.

Crop Top Fiyatları

Bilindiği gibi crop top modelleri son zamanlarda da oldukça revaçta olan bir üründür. Her bayanın dolabın da mutlaka bir tane de olsa bulunan bu model için fiyatlar oldukça önemlidir. Fiyat konusunda değişiklik gösterebilir. Modele renge kumaşa ve dekolte türüne göre fiyatta oynama olmaktadır. Buna rağmen fiyatları uygun olan bu ürünler için  https://www.beyyoglu.com/kadin-crop-top/ bakabilirsiniz.

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