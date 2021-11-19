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Covıd-19’a karşı vücudu güçlendiren festival!

Büyük bir ilgiyle takip edilen Cumartesileri yapılan İstanbul Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 Kasım Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
19 Kasım 2021 Cuma 14:07
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Covıd-19’a karşı vücudu güçlendiren festival!

Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak, saf sevgiyi güçlendirecek, “Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Online Festival’dekiSaf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması” ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alıyor. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış:

“Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 20 Kasım 2021:

20 Kasım CUMARTESİ:
12.00- Saf Sevgi Enerji Merkezi Çalışması
13.30- İnteraktif Söyleşi
 

Detaylıbilgiiçin:

T. 0 531 9967169-0 533 2517583

Anahtar Kelimeler:
Covıd19a Karşı Vücudu Güçlendiren Festival
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