Çocuklarınızın Sosyal Becerilerini Kazanmasını Sağlayın

Özel gereksinimlere sahip olan çocuklar çoğu zaman ailelerinin gölgesi altında büyürler. Bu durum da çocukların her isteklerinin ve her ihtiyaçlarının da ebeveynleri tarafından karşılanmasına neden olur. Ancak bu durum sanıldığı kadar doğru değildir. Çünkü özel gereksinimleri bulunan çocukların da kendi başlarına yaşamayı öğrenmeleri ve sosyal alanlarda aktif bir birey olarak var olmaları gerekmektedir. Bu yüzden Altıncı His Özel Eğitim Merkezi kurulduğu zamandan bu yana tüm bu fikirleri savunan aktif bir hizmet sunuyor.

Çocuklarınızın sizden ayrı bir birey olarak var olabilmeleri, sosyal becerilerini kazanmaları ve aynı zamanda da öz bakımlarını kendi kendilerine yapabilmeleri için gerekli eğitimleri veren Altıncı His Özel Eğitim Merkezi oldukça başarılıdır. Hizmetleri bünyesinde her alanda uzman bir eğitmen öğretmen bulundurarak güçlü kadrosunu da yansıtmaktadır. Çocuklara olan sevgiyle yola çıkan Altıncı His Özel Eğitim Merkezi hizmetlerinde Bayrampaşa Rehabilitasyon ihtiyacını da görmektedir.

Çocuklarınıza Sizden Bağımsız Bir Birey Olma Şansı Verin

Çocuklarınızın özel gereksinimlerinin bulunması sizleri de bir hayli etkileyebilir. Çünkü özel gereksinimleri olan ebeveynler çocuklarının sağlığı ve huzuru için savaşırlar. Bu noktada da elbette Altıncı His Özel Eğitim Merkezi ailelere de psikolojik destek vermektedir. Özellikle çocuklarıyla daha doğru ve uyumlu bir iletişim kurmak isteyen aileler için sağlıklı iletişimi de var edebilmektedir. Çünkü Altıncı His Özel Eğitim Merkezi uzman bir Merkez olarak bilinir.

