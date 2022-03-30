Büyük Ses Getiren Kitap : Tutunamayanlar

Oğuz Atay’ın yazmış olduğu Tutunamayanlar romanı ülkemizde, piyasaya çıktığı ilk günden bu yana oldukça sevilen ve hafızalardan silinemeyen efsane kitaplar arasında. Özellikle, kitap karakterleri arasında adını sıklıkla duymaya alıştığımız Olric kitabı okuyan ve okumayan herkesin dilinde. Oğuz Atay’ın ilk romanı olma özelliğine sahip olan Tutunamayanlar, yazara ilk takdirini yani ilk ödülünü 1970 yılında TRT Roman Ödülü’nü getirerek kazandırdı. Kitabın Türkiye’de büyük ses getirmesinin yanı sıra yabancı ülkelerde de yankı uyandırması çok uzun sürmedi. Öyle ki UNESCO tarafından İngilizce diline çevrilmesi gereken seçkin bir edebiyat eseri olduğuna dair listelere bile girdi. Tüm bunlar ise Oğuz Atay’ın tam da 20. yaş günü olan 2002 yılında gerçekleşti.

Kitabın ilk yayınlanma tarihi ülkemizde 1971 yılı olarak kayıtlara geçti. Kitabın çıkışı ile birlikte Türk Edebiyatı’nda yazarın bir devrim yaptığı ifade edilirken, buna sebep olarak gösterilen unsur ise kitabın konusu ve dili bakımından modern ve öncü olması şeklinde yorumlandı. Ülkemizde halen birçok yazar ve okuyucu için Tutunamayanlar, Türk Edebiyatı’nın en önemli eserleri arasında görülüyor. Görüldüğü üzere kitabın başarısı hakkında somut olarak verilebilecek birçok karşılık bulunuyor. Bunlardan bir diğeri ise, Hürriyet Gazetesi tarafından oluşturulan 100 kişilik jüri tarafından belirlenen Türk Edebiyatı’nın Gelmiş Geçmiş En İyi 100 Romanı listesi içerisinde ikinci sırada yer alıyor olmasıdır. Günümüzde halen büyük bir merak ile okunan bu roman gerek ülkemizde gerekse tüm dünya ülkelerinde oldukça ses getirmeye devam edeceğe benziyor.

Tutunamayanlar Romanı Konusu

Tutunamayanlar romanının konusu kitabı henüz okumamış fakat okumak isteyen okuyucular için oldukça merak konusudur. Kitabın konusundan kısaca bahsedecek olur isek; hiç beklenmeyen bir anda Selim Işık’ın intihar ettiği haberi alınmıştır. Bu intihar haberinin ardından Selim’in yakın arkadaşı olan Turgut Özben, psikolojik olarak kendisini suçlamakta ve arkadaşını ölmeden önce çokça ihmal ettiğini düşünmektedir. Bunun üzerine vefat eden arkadaşını çok daha yakından tanıyabilmek ve onun bu intiharı neden yaptığını kavrayabilmek için onun çevresinde bulunan ve onu tanıyan insanlar ile iletişime geçmeye çalışır.

Turgut, Selim’in hayatında bulunan bu insanlar ile konuştukça kendi aklında bambaşka bir Selim görüntüsü oluşmakta. Bu görüntü Selim’i daha iyi tanımasını sağlarken aynı zamanda okuyucuya da Selim Işık hakkında netlik kazandırıyor. Roman içerisinde birçok farklı karakter bulunuyor. Her bir karakter Selim Işık’ın hayatını bilen ve onu tanıyan kişilerden oluştuğundan Selim karakteri gitgide aydınlanıyor. Kitabın sonunda Turgut görecektir ki; Selim oldukça aydın, düşünebilen, sorgulayabilen ve zihnen birikimli bir insandır. Bu sebepten ötürü de hayatta gördükleri karşında tutunamamış ve tutunamayan olarak hayatına son vermiştir.

Türkiye’nin En Çok Okunan Kitapları Arasında Bulunan: Tutunamayanlar

Tutunamayanlar konusunun belli bir olaydan ziyade farklı bir temayı işliyor olması, Selim’in intiharı aracılığıyla okuyucuya sunulan izlenimler, çağrışımlar ve taşlamalar kitabı farklı bir boyuta taşır. Ayrıca karakterin ruhsal analizlerini yapmak da okuyucuya bambaşka bir roman deneyimi yaşatacaktır. Tüm bu sebeplerden ötürü uzun yıllardan bu yana ülkemizde en çok okunan romanlar arasında bulunmakta ve bu konumunu korumaktadır. Her ne kadar kitap oldukça ses getiren edebi eserler arasında bulunsa da yayınlandığı yıl ve hatta TRT ödülünü almaya hak kazandığı yıl bile çok fazla okunmamıştır. Oğuz Atay ise bu durumu; “Ben yaşarken unutulmuş biriyim.” diyerek betimlemeye çalışmıştır. Bununla birlikte eserin bu denli talep görmesi ise Ömer Madra ve Enis Batur’un kitabı İletişim Yayınlarına götürmesi ve yayının bu iki güzel insanın önsözlerine de yer vererek kitabı basması üzerine, kitap tabiri caiz ise küllerinden doğmuştur. 2021 yılının Nisan ayında tam 102. Baskına ulaşan bu eser, İletişim Yayınlarının yazarın diğer 7 eserini de basması ile sonuçlanır.

Tutunamayanlar Romanı Kaç Sayfa?

Oğuz Atay’ın kaleme almış olduğu bu eserin kaç sayfadan oluştuğu, kitabı henüz okumamış olan kişiler için merak konusu oluyor. Tutunamayanlar romanı 671 sayfadan oluşmaktadır. 671 sayfa boyunca hiç beklenilmeyen derin ruhsal çözümlemeler ve sürükleyici kurgusu okuyucuya eşlik etmekte. 1971 yılından bu yana okuyucularını büyüleyen bu eser günümüzde halen büyük bir ilgi ile takip ediliyor.