Krep bluzlardan farklı olarak daha fazla dekolteye ve dantele sahip olan bluz çeşidine büstiyer denmektedir. Büstiyerler özellikle derin V dekoltesine sahip olmalarıyla olarak klasikleşmişlerdir. Özellikle bahar aylarında bol bir gömleğin önü açılarak içine giyilen büstiyer gömlek kombini sizi moda anlamında bir adım öteye taşıyacaktır.

Büstiyer Modelleri

En sevilen büstiyer modelleri arasında derin göğüs dekolteli modeller yer almaktadır. Bunun yanı sıra uzun zamanlardır süregelen bir büstiyer anlayışı olarak dantelli büstiyerler her zaman için kadınların gözdesi olmuştur. Değişen ve gelişen moda anlayışı ile birlikte derinin hayatımıza daha fazla nüfuz etmesi sonucunda her parçaya bu kumaş çeşidi de yansıtılmaktadır. Dolayısı ile derin dekolteli deri büstiyerler de her kadının dolabında yer almaya başlamıştır.

Büstiyer Çeşitleri

Dantel işlemeli, derin V yaka dekolteli, kısa kollu ve sırt dekolteli başta olmak üzere birçok büstiyer çeşidi bulunmaktadır. Önemli olan bu kadar çeşit arasından kişinin kendine yakışanı bulup almasıdır.