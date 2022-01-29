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Birevim’le Taksitle Ev Alma Fırsatı

Hemen herkesin hayalinde kendine ait bir evinin olması vardır. İnsanın barınma ihtiyacı günümüzde sadece “kafasının üstünde bir çatı” olması değil, yaşadığı mekânın tüm özellikleriyle kendini yansıtabilmesi ve huzurla, beğenerek, severek ikamet ettiği bir yer olması şekline evrilmiştir.

Seobaz
Seobaz
29 Ocak 2022 Cumartesi 13:24
1 Okunma
Birevim’le Taksitle Ev Alma Fırsatı

Hemen herkesin hayalinde kendine ait bir evinin olması vardır. İnsanın barınma ihtiyacı günümüzde sadece “kafasının üstünde bir çatı” olması değil, yaşadığı mekânın tüm özellikleriyle kendini yansıtabilmesi ve huzurla, beğenerek, severek ikamet ettiği bir yer olması şekline evrilmiştir.

Ancak günümüz şartlarında giderek artan konut fiyatları ev sahibi olmak isteyenleri oldukça zorlar hale gelmiş ve genellikle de ev kiralama yoluna itmiştir.

Kiralama yöntemi kısa vadede kurtarıcı görünse de uzun vadede bir ev almaktan bile pahalıya mal olmaktadır. İşte bu nedenle farklı çözüm yolları aranmış, konut sahibi olmak isteyenlere “kira öder gibi” ödeme yaparak taksitle kendi evlerine sahip olmaları fırsatı sunulmuştur.

Taksitle Ev Alma Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Genellikle taksitle ev alma konusunda günümüzde bankalardan özel şirketlere kadar birçok firma hizmet vermektedir. Ancak burada önemli olan hem güvenilir hem de uygun ödeme seçeneklerini sunan firmaları bulabilmektir.

Yüksek peşinat ya da ara ödemeler talep ederek müşterilerine sıkıntılı süreçler yaşatan; yüksek faiz oranlarıyla normal fiyatın çok üzerinde maliyetler çıkaran; satışlarının ve hizmetlerinin arkasında durmayan birçok firmanın varlığı da bilinen bir gerçektir.

Oysaki bu kuruluşlara başvuranlar genelde zaten hayallerindeki eve kavuşmak için uygun ödeme şartları arayan kişiler ya da aileler olmaktadır. İşte bu nedenle seçilecek firmanın sunduğu şartlar da çok büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca Birevim, tüm bu hususları dikkate alarak, müşterilerine güvenilir hizmetin yanı sıra faizsiz olarak mümkündür.

Böylelikle taksitle ev almak imkânı sunmaktadır. Onları hem astarı yüzünden pahalıya gelen bir satıştan uzak tutmakta hem de durumlarına uygun ödeme seçenekleri sunarak ev sahibi yapmaktadır.

Kendilerini aşan ödemelerin sorumluluğu yüzünden aldıkları evi yuvaya çeviremeyecekleri bilinciyle müşterilerinin huzurunu da hedefleyen firmamız sektörünün önde gelen faizsiz finans kuruluşlarından biridir.

“Taksitle Ev Alma” Birevim’le Nasıl Gerçekleşiyor?

Geniş kapsamda; taksitle ev konusunda Birevim, müşterilerine birçok uygun seçenek sunmaktadır. Satın almak istediğiniz konutu seçtikten sonra sistemi iyice incelemeli ve size en uygun ödeme seçeneğini seçmelisiniz.

Sistem içinde; peşinatlı, peşinatsız; ara ödemeli ya da ara ödemesiz seçeneklerin yanı sıra yine ödemeleri kolaylaştırıcı birçok imkân da sunuluyor. Tüm bu seçeneklerde herhangi bir vade farkı işletilmiyor. Ödemeler, alıcıların durumuna göre seçebilecekleri vadelerle yapılabiliyor.

İstenilen konutun alım zamanı da belirlendikten sonra işlemler büyük titizlikle başlatılıyor ve daima müşterilerin çıkarları düşünülerek hareket ediliyor.

Tüm bu hizmetlerin güvenilir bir ortamda, süreklilik sağlayacak şekilde ve müşteri memnuniyeti ön planda tutularak yapılmasına da çok önem veriliyor.

Her soruya ayrıntılı bir şekilde cevap veren firma uzmanları yaşanabilecek her tür olumsuzluğa karşı büyük sorumluluk ve bilinçle hareket ederek her aşamada müşterisinin yanında duruyor.

Eğer siz de güvenilir bir şekilde taksitle ev sahibi olmak istiyorsanız birevim.com/taksitle-ev/ linkinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

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