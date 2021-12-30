Giyimine ve şıklığına önem veren herkesin olmazsa olmazı haline gelen takılar, son yıllarda çok çeşitli tasarım ve tarzlarda karşımıza çıkıyor. Lizay Pırlanta bileklik modelleri kadın erkek fark etmez herkes tarafından en çok tercih edilenlerdir.

Mücevheratta önemli bir yer tutan bu modeller, doğru seçildiğinde kombinlerin en iyi tamamlayıcısıdır. Bugün her tarza ve zevke uygun ürünlerimizi sitemizde bulmak mümkündür. Herhangi bir problem olmadan kullanılabilir. Ayrıca olası tüm kombinasyonlara uyum sağlayarak çevresinde dikkatleri ve şıklığı üzerine çeker.

Altın Bileklik Modelleri

Özellikle bayan bileklik modelleri arasında taşlı ve taşsız modelleri bulunmaktadır. Tüm kadınların kalbini ısıtan bu modellerin en popüleri altın kanal, altın fantezi, pırlanta bileklik, altın trend, pırlanta suyolu, pırlanta fantazi, pırlanta trend, pırlanta baget kelepçe, altın çekiç, pırlanta safir bileklik ve altın bilekliktir

Bu bileklik modelleri her biri kadın ürünlerinde yoğun talep görmekte ve yıllardır kadınların gözdesi olmuştur. En güzel ve kaliteli bileklik modellerini görmek için https://www.lizaypirlanta.com/bileklik sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

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