Galeriler Yazarlar
Adıyaman 14
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.206,50
ALTIN
899,82
DOLAR
14,63
STERLİN
19,25
EURO
16,28

Belmatik Nasıl Kullanılır?

Yeni nesil çapa aleti olarak nitelenen belmatik, topağın çapalanma aşamasını daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

Seobaz
Seobaz
29 Mart 2022 Salı 18:52
3 Okunma
Belmatik Nasıl Kullanılır?

Yeni nesil çapa aleti olarak nitelenen belmatik, topağın çapalanma aşamasını daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Bu alanda ihtiyacı olan herkesin tanışması gereken bu fonksiyonellik, yüksek insan gücü gerektirmeyen tasarımı il yorulmadan bağ ve bahçelerin çapalanmasını sağlıyor. Yumuşa toprak alanlarda verimlilik oranı %100 ‘e yakın olan bu alet, geleneksel yöntem olan tırmıkların en gelişmiş versiyonu olarak kullanıcıların beğenisine sunulmuştur.

Kullanıcısını yormaması nedeniyle toprakla ilgilenmekten hoşlanan ve asıl işi toprak olan herkesin ortak noktada buluşarak keyifle çalışmalarına olanak sunuyor. Toprağın etkili bir şekilde kabartılarak hava almasına imkân veren bu tasarım, Genba Yapimarket kalitesi ve avantajlı fiyatları ile kullanıcı ile buluşmaya devam ediyor.

Belmatik Çapa Aleti Nerelerde Kullanılır?

Yumuşak topraklarda kullanıma elverişli bir alet olarak pek çok kişinin tercihi belmatik, sert ve taşlı topraklar için elverişli olmayan bir alettir. Dikkatle kullanıldığı takdirde sert topraklarda da kullanılabilir dizayna sahip belmatik, normal olmayan topraklarda yoğun insan gücünü gerektirebilir.

Toprağın verimini en üst düzeye çıkarmak amacıyla tasarlanmış çapalama aleti, taşsız ve yumuşak olan tüm bağ ve bahçelerde rahatlıkla kullanılabilir. Kullanıcı boyuna göre ayarlanabilir şekilde olması sayesinde kullanım sonrasında bel ve sırt ağrısı çekmek söz konusu olmaz. İsteyen herkesin kolayca kullanabileceği bel aleti, Genba Yapimarket sitesi uygun fiyatları ile herkesin sahip olabileceği kalitede ve her bütçeye uygunluktadır.

Kaynak: https://www.genbayapimarket.com/genba-belmatik-capa-aleti

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomatik Paketleme Makinesi Ne İşe Yarar
Otomatik Paketleme Makinesi Ne İşe Yarar
İş elbiseleri sektörünün yeni ve gülen yüzü; Giviu İş Elbiseleri
İş elbiseleri sektörünün yeni ve gülen yüzü; Giviu İş Elbiseleri
Nişan Elbisesi Modelleri
Nişan Elbisesi Modelleri
Erkek Kapşonlu Sweatshirt
Erkek Kapşonlu Sweatshirt
Motor Yağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Motor Yağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
En İyi Hukuk Bürosu
En İyi Hukuk Bürosu
Yumurta Viyol
Yumurta Viyol
Patent belgesi nedir?
Patent belgesi nedir?
Fotoğrafçılığı Bir Sonraki Seviyeye Taşımanın 5 Yolu
Fotoğrafçılığı Bir Sonraki Seviyeye Taşımanın 5 Yolu
Yunanistan Nakliye Hizmetleri
Yunanistan Nakliye Hizmetleri
Youtube İzlenme Satış Noktası
Youtube İzlenme Satış Noktası
Ginseng Tablet Ne Demektir?
Ginseng Tablet Ne Demektir?
Le Jardin Sütyen Modelleri ve Fiyatları | Ribh
Le Jardin Sütyen Modelleri ve Fiyatları | Ribh
Büstiyer
Büstiyer
Sıcacık Ortamlar İçin Elektrikli Soba
Sıcacık Ortamlar İçin Elektrikli Soba
Erkek Saat Modelleri ile Geçmişten Günümüze
Erkek Saat Modelleri ile Geçmişten Günümüze
Kadın Pantolon Modelleri
Kadın Pantolon Modelleri
Kitap Çıkarma Maliyeti Nedir?
Kitap Çıkarma Maliyeti Nedir?
Oversize Gömlek Modelleri
Oversize Gömlek Modelleri
Pharmaton Vitamin Ürünleri
Pharmaton Vitamin Ürünleri
Rulo Fırça Çeşitleri
Rulo Fırça Çeşitleri
Satılık Jeneratör
Satılık Jeneratör
Tutku Atlet ile İçiniz Rahat Olsun | Ribh Atlet
Tutku Atlet ile İçiniz Rahat Olsun | Ribh Atlet
Deco Joyful Gümüşsuyu Halı | Modapek Halı
Deco Joyful Gümüşsuyu Halı | Modapek Halı
İngiltere Vizesi İçin Niyet Mektubu Örneği Nedir, Nasıl Yazılır?
İngiltere Vizesi İçin Niyet Mektubu Örneği Nedir, Nasıl Yazılır?
Denizli Oto Kiralama | Creed Rent A Car
Denizli Oto Kiralama | Creed Rent A Car
Komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye’ye uğurlandı
PERKOTEK KONTROL SİSTEMLERİ
PERKOTEK KONTROL SİSTEMLERİ
Kedi Çantaları, Tarakları ve Tırmalama Tahtası Kuryemama.com Sitesinde
Kedi Çantaları, Tarakları ve Tırmalama Tahtası Kuryemama.com Sitesinde
Kumaşçı Homa'da Şönil Kumaş Fırsatları
Kumaşçı Homa'da Şönil Kumaş Fırsatları

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim