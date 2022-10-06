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Bardak Köpeklerin En Sevimlisi Chihuahua Özellikleri

Özge Özkan
Özge Özkan
06 Ekim 2022 Perşembe 13:12
3 Okunma
Bardak Köpeklerin En Sevimlisi Chihuahua Özellikleri

Bardak Köpeklerin En Sevimlisi Chihuahua Özellikleri

Chihuahua cinsi köpekler çok küçük yapılıdır. Zarif bedenlidirler. Minicik bedenleri ile herkes tarafından bilinir. Şivava ismi ile de anılmakta ola bir ırktır. Cesur karakterli köpek türüdür. Özgüvenli ve kendinden emin tavırları bulunur.

Chihuahualar dikkat çeken fiziksel gelişime sahiptir. Dik kulak yapıları ile öne çıkarlar. Bu sayede diğer ırklardan kolayca ayrılır. Irkın en çok öne çıkan renkleri, siyah ve kahverengi olanlardır. Kucak köpeği ve çanta köpeği olarak da adlandırılır.

Bu tür köpekler, oyuncu ruhludur. Oldukça aktif bünyelidirler. Dünyadaki popüler köpek ırkındandırlar. Evde bakıma uygun yapıya sahiptirler.

Chihuahua köpekler kendine has karakteri ile öne çıkar.  Zeki olmaları ile bilinirler. Eğitim sırasında sahibini zorlamaz. Sadakat örneği oluşturan bir türdür.

Birden fazla kişiye sevgi bağı ile bağlanabilirler. Tüm aile bireylerine karşın aynı bağı kurabilir. Bu sebeple evdeki herkesin istediğini yapma eğiliminde olurlar. Sahibini yalnız bırakmak istemez. Sürekli takip etme içerisindedir.

Chihuahua yavru hallerinde bile sahiplerine kolayca alışabilir. Çok hızlı adapte olur ve gelişim gösterirler. Küçük ebatlı bedeni fazla büyümezken tavırları ile büyüdüğünü anlayabilirsiniz. Şımarık yapılı hal ve hareketleri ile öne çıkarlar. Lider ruhlu bir karaktere sahiptirler. İstedikleri olmadığı anda sizlere küsebilir. Chihuahua cinsi köpekler, aynı zamanda nazlıdır.

İlk sırada olmak ve önceliğin kendilerinde olmasını isterler. Sahiplerini kıskanma huyları da bulunur. Yetenekli bir tür olan bu köpeklerin sevgisini fazlasıyla hissedebilirsiniz. Eğlenmekten fazlasıyla hoşlanırlar. Sevdikleri kişilerin suratını yaşamaktan çok hoşlanırlar.

Chihuahua En küçük köpek cinsi olduğundan narin yapıları çabuk zarar görebilir. Çocuklar ile yalnız kalmamalıdır. Hassas bedenleri zedelenebilir. Egzersiz ve hareketli oyunlar sırasında dikkat gerektirir.

Özel bakıma ihtiyaç duyan köpeklerdir. Aileye bağlılıkları ile bilinirler. Yabancı kişilere karşın korumacı ruha bürünürler. Temkinli yaklaşım sergilerler. Yabancılar ile tanışma süreci bulunur. Çok iyi bir bekçi köpeği iç güdüsüne sahiptirler.

Dünyanın en küçük köpeği

Dünyanın en küçük köpeği olarak da bilinen Chihuahua’nın hepsi en küçük boyda değildir. Bunun yanı sıra; Chihuahua ırkının orta ve büyük boyları da vardır. Genel olarak dünyanın da en küçük köpeği unvanına sahiptir diyebiliriz.

En küçük köpek cinsi olan bu köpekler, duygusal yapılıdır. Sahiplerine sevgi bağları yüksektir. Küçük bedenlerine karşın kocaman cesur yüreği bulunur. Tanımadıkları kişilere karşın temkinlidirler. En küçük köpek cinsi olan Şivavalar, sevgi dolu canlılardır.

Chihuahua fiyat

Chihuahua köpek fiyatları yüksek ve değişen ücretlere sahiptir. Chihuahua sahiplenme sitemiz üzerinde ilanlara göz atabilirsiniz.

Chihuahua fiyat 2021 senesinde 1500 TL ile 3.000 TL arasında değişirken Chihuahua fiyat 2022 senesinde ise 3.000 TL ile 6.000 TL arasında değişmektedir.

Chihuahua köpek fiyatları

Chihuahua köpek fiyatları belli başlı etmenlere bağlıdır. Köpeğin fiyatını belirleyen çok sayıda unsur bulunmaktadır. Fiyat aralığında en dip fiyat için ırk standartlarının en basit özelliklisi öne çıkmaktadır. Zengin özellikli olan türler ise yüksek tavan fiyata alıcı bulmaktadır.

Chihuahua köpek fiyatları; renk, soy kütük, göz rengi, ölçüleri, cinsiyeti gibi farklı etkenler çerçevesinde şekillenir.

Gelişim süreci bile fiyatlar üzerinde büyük etkiye sahiptir.

Chihuahua ne kadar?

Chihuahua ne kadar bilmek ve sahiplenmek isteyen kişilerin sayısı bir hayli yüksek. Chihuahua sahiplendirme ilanlarımız üzerinde ne kadar olduğu en net biçimde görülüyor.

İstediğiniz kriterlere göre ne kadar olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak basit özellikli Chihuahua köpeklerin fiyatı 3000 TL ile başlamaktadır.

 Fiziksel anlamda yüksek özellikli Chihuahua ise 9000 tl ile sahiplenilmektedir.

Orijinal Chihuahua nasıl anlaşılır?

Anavatanları Meksika olan Chihuahua köpekler nasıl anlaşılır?

Küçük beden ölçülerine sahiptirler. Kısa tüyleri bulunur. Beyaz ve kahve rengi kıymetli tüy renleri bulunur. Orijinal Chihuahua çene yapısı düzgün görünüme sahiptir. Büyük kulaklıdırlar. İnce bacak özelliklidir. Kaslı beden yapıları mevcuttur. Soğuktan kolay etkilenirler. Agresif tavırlıdırlar.  Zeki, inatçı ancak kolay eğitilirler. Sahiplerine karşın korumacı tavırları bulunur. Ortalama 15 yıl ömrü bulunan Chihuahua köpekler bu özellikleri sayesinde kolayca anlaşılırlar.

Chihuahua nasıl eğitilir?

Chihuahua Eğitimi zannedildiği gibi zorlayıcı değildir. Küçük olduğu yavruluk döneminde eğitime başlanmalıdır. Temel itaat ve tuvalet eğitimleri erken başlamalıdır. Bu sayede disiplinli ve itaatkâr olurlar.

Köpek zeki olduğundan kısa sürede komutları algılar. Kolay eğitilebilir yanı bulunmaktadır. Sabırlı ve doğru bir eğitim süreci üstlenmek gerekir. Ödül mamaları ile eğitim kolay hale getirilebilir. Uzman köpek eğiticilerinden de gerekirse destek alınabilir.

Yavruluk döneminde verilen eğitimler ömür boyu unutulmayacak alışkanlıkları doğurur.30 günlük periyodik bir eğitim ile algıları gelişebilir. Eğitim ile korku, saldırganlık ve sosyalizasyon sorunları ortadan kaldırılabilir. Chihuahua cinsi köpekler 2 aylık iken eğitim başlanabilir.

Tuvalet alışkanlığı kazanması ve sorunsuz bakım için gerekli eğitimler sağlanmalıdır. Ev içerisinde tuvalet eğitimi ve pet eğitimi olarak gerekli eğitimler 3 aylık olduğunda başlanmalıdır.

İyi bir gelecek ve düzenli bir karakter için gerekli eğitimler aksatılmamalıdır. Şivava yavru iken gerekli eğitimler verilmelidir. Aksi halde; saldırıcı davranışlara sahip olabilir. Kavgacı ve korkak ruh haline bürünebilir. Sevgi ve ilgi eşliğinde Chihuahua cinsi köpeğinize eğitim vermeye gayret etmelisiniz.

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