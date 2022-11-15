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Bahreyn Vizesi

Seobaz
Seobaz
15 Kasım 2022 Salı 16:05
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Bahreyn Vizesi

Asya Kıtasında yer alan Bahreyn ile Türkiye arasında vize muafiyet anlaşması imzalandı. Bu durumda Bahreyn ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, resmi pasaportu bulunuyorsa 90 güne kadar Bahreyn’e yapacakları seyahatler için Bahreyn vizesi almalarına gerek yoktur. Fakat Bahreyn Krallığı’na seyahat etmeyi düşünen kişileri Umuma mahsus pasaportu bulunuyorsa, vize başvurusunda bulunmaları gerekir.

Bahreyn ülkesine seyahat edecek Türk vatandaşları, kendilerine uygun olan turistik vizeyi Bahreyn sınır kapılarında alabilirler. Sınır kapılarında verilen vize Bahreyn ülkesinde 15 gün kalma olanağı sağlar. Fakat vize başvurusu yapan kişi, gerek gördüğü zaman bu vizenin süresini 15 gün daha uzatabilme olanağını bulur. Bunun haricinde Umuma mahsus pasaport sahibi olan Bahreyn vatandaşları da Türkiye’ye gelişlerinde 30 gün süreli olan vizelerini sınır kapımızdan alabilirler.

Bahreyn Vizesi Nasıl Alınır?

Bahreyn vizesi nasıl alınır? Bahreyn Krallığına yapılacak ziyaretleriniz 15 günden uzun süreli olması durumunda, Bahreyn vizesini almanız gerekir. Bahreyn’e yapılacak ziyaretlerdeki vize alma işlemleri Bahreyn Büyükelçiliği’ne yapılmaktadır. Bunun dışında Bahreyn Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen vize merkezleri aracılığıyla da Bahreyn Vize başvuruları yapılabilmektedir. Bahreyn’e yapılacak seyahatlerin nedenine göre vize başvurusu yapılması gerekir. Bahreyn seyahati yapacak kişi kendine uygun olan vize türünü belirledikten sonra vize başvuru formunu doldurur.

Bahreyn vize başvuru formu doldurulduktan sonra uygun olan vizenizin türüne göre evraklar hazırlanır. Evrakların hazırlanma aşamasında Bahreyn Konsolosluğundan Vize randevusu alınır. Alınan vize randevu tarihinde Bahreyn Konsolosluğu’na gidilerek evraklar teslim edilir. Bahreyn Konsolosluğu’na teslim edilen evraklardan sonra Bahreyn vize başvurunuzun sonucu açıklanması 15 gün içerisinde olmaktadır. Bahreyn vizesi başvurusu için hazırlanan evraklarda eksiklik olması durumunda vize başvurusu iptal olur.

Bahreyn E-Vize Başvurusu

Bahreyn vizesi almak için gerekirse, Bahreyn e-vize başvurusu yapabilirsiniz.1 aylık olan Bahreyn çok girişli ziyaret vizesi, 2 haftalık Bahreyn tek girişli ziyaret vizesi ile 1 yıllık 90 gün kalmalı ve çok girişli Bahreyn turistik vize başvuruları Online olarak yapılmaktadır. Bunun için Bahreyn Konsolosluğu’na gidilmesine gerek yoktur. Bahreyn elektronik vize başvuru formu İngilizce olarak doldurulması gerekir.

Bahreyn Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Bahreyn vizesi almak isteyen kişiler, Bahreyn vizesi için gerekli evrakları hazırlamaları gerekir. Gerekli evraklar Bahreyn vizesi başvurusunda bulunan kişinin mesleki durumuna göre farklı olmaktadır. Bahreyn vize türleri şu şekilde belirtilmiştir.

l Bahreyn aile ziyaret vizesi türü

l Bahreyn turistik vize türü

l Bahreyn ticari vize türü

l Bahreyn Vizesi İçin Gerekli Evraklar

l Bahreyn seyahati yapacak Türk vatandaşları, seyahatlerini ne amaçla yaptıklarını belirten bir yazı yazıp ona uygun olan vize türü evraklarını hazırlamaları gerekir. Bahreyn vizesi için gerekli evraklar vize sahibinin mesleki durumuna göre değişik olmaktadır.

l Bahreyn vizesi başvuru formu

l Bahreyn vizesi için gerekli olan Pasaport

l Bahreyn vizesi başvurusu yapan kişinin Kimlik fotokopisi

l İkamet belgesi

l 2 adet biyometrik fotoğraf

l Seyahat sağlık sigortası

l Banka hesap hareketleri

l Otel ve uçak rezervasyon belgeleri

l Pasaport içerisinde 2 sayfa boş olmalı

Bahreyn vize başvurularınızı yaptıktan sonra karar verme yetkisi Bahreyn Büyükelçiliği’ne aittir. Bahreyn Büyükelçiliği Bahreyn vize başvuru sonuçlarını 10 gün içerisinde açıklar. Bahreyn vize başvurunuz olumsuz olması durumunda yeniden başvuru yapmanız gerekir.

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