Babaya Yılbaşı Hediyesi Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Yıllar önce kardeşleriniz ve siz hep birlikte aile evinde yaşıyorken, birlikte geçirdiğiniz Yılbaşlarını hatırlayın. Babanız, akşam eve her zamankinden daha heyecanlı ve erken geliyor. Size ufak tefek hediyeler almış, anneniz mükellef bir sofra hazırlamış. Herkes çok sevinçli. Komşularınız gelmiş, televizyon açılmış Yılbaşı programı seyrediliyor. Babanızın gözleri gülüyor… Artık Aralık ayına girildiğinde, heyecanla beklenen o gün gelmiş çatmış ve babanız belki de aylardır hayalini kurduğu günü yaşıyor. Çocuklarıyla, eşiyle sevdikleriyle sıcacık bir ortamda, tüm problemleri kapının dışında bırakıp, sadece mutlu ettiği yüzleri heyecanla izliyor. Belki siz de artık baba oldunuz, ki eğer öyleyse, babalar için Yılbaşının en güzel yanını da anlıyorsunuzdur: Ailesine o güne özel yaşattığı özel mutlulukların sevinci. Artık, babanızı sevindirme sırasının size geldiğini düşünüyorsanız, onu en çok sevindirecek sürprizler, bodo.com’da! Ona duyduğunuz minneti ve sevgiyi, bodo’nun deneyim hediyeleriyle aktarın. Çünkü bodo, bambaşka bir dünya!

Babaya Yılbaşı hediyesi ne alınır?

Takdir edersiniz ki hediye, verildiği kişiyi yansıtmalıdır. Ancak böylelikle gerçek değerini kazanır. Gömlek, kravat, pantolon, çanta, ayakkabı, cüzdan gibi hediyeler, artık tam olarak hediye gibi değil ihtiyaç olarak algılanmakta. Sonuçta bir asır öncesinde yaşamıyoruz, teknolojinin gelişmesi ile bu tarz ihtiyaçlara ulaşım oldukça kolay ve uygun hale geldi. Bizlerin yaşadığımız yüzyılda en çok ihtiyaç duyduğu konfor ihtiyacı, hayattan zevk almamızı sağlayacak, geleceğimize yön verip, gelişimimize katkı sağlayacak deneyimler. Babanız için de en ideal deneyimleri elbette tek bir adreste, yani bodo.com’da bulabilirsiniz. Emekli olmuş ve evde canı sıkılıyor olabilir, yeni ilgi alanlarına yönelmesi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. O halde, harika bir başlangıç yapabileceği: ‘’Yemek Kursu’’ deneyimi hediye edebilirsiniz. Hareketten ziyade, daha çok, iyi şekilde dinlenmeli diyorsanız: ‘’İki Kişi için Avrupa Yakasında Deep Tissue Asya Masajı’’. Su sporlarına oldukça ilgili diyorsanız: ‘’Rüzgar Sörfü Deneme Dersi’’. Kişisel eşya tarzı ihtiyaçlarını kendisi düşünüp alır, siz onun kendi için düşünemeyeceği rahatlıkları sunmalısınız. Hediye de zaten bu demek değil mi?

Babaya en güzel Yılbaşı hediyesi

Bodo, pek çok alanda onlarca deneyimi, sizler için hazırladı. Onun iç dünyasında huzur uyandıracak, kendisine verilen değeri en iyi şekilde anlayacak ve yaşam enerjisini canlandıracak Babaya Yılbaşı Hediyeleri bodo’da! Bu alana hep ilgi duymuş ancak bir türlü kendini geliştirme fırsatı bulamamışsa onun için bu fırsatı siz yaratın: ‘’Kendi Aracınız ile Off Road Sürüş Eğitimi’’. Hediyesini tüm aileyle paylaşmasını ve bundan keyif almasını sağlayacağınız: ‘’Özel Adalar Yelken Seyri’’. Son zamanlarda, oldukça stresli dönemlerden geçtiyse: ‘’Asya Yakasında Anti Stres Masajı’’. Teknolojinin vardığı noktayı, yapmayı en çok istediği deneyim ile gerçekleştirin: ‘’Airbus A320 Uçuş Simülatörü Deneyimi’’. Her fırsat bulduğunda, maviliklere kaçan, o dünyada kendini huzurlu hisseden babanıza: ‘’Yunuslarla Yüzme’’. Özlemle andığı, askerlik zamanlarını anımsatacak olan: ‘’Arkadaş Grubu için Paintball’’. Bodo, şaşırtır sizi!