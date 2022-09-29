Asfalt Nedir? Kullanım Amacı

Asfalt da yanımda akmaz halden katı hale kadar değişkenlik gösteren siyah kahverengi ve gri tonlara sahip organik bir madde olarak bilinmektedir. Asfalt yolların havaalanı pistlerinin kaplanmasında çatıya yalıtımında su ile ilgili olan yapılarda da su geçirmezlik sağlamada kullanılan yapışkan özelliği olan bir maddedir.

Yapışkan özelliği sayesinde boya sanayinde ve akı üretiminde su kanallarını kaplamada ve kil kullananı yapıştırmada da kullanılmaktadır. Katı yarı katı ve sıvı halde bulunan asfalt doğal bir maddedir. Soğuk asfalt ve sıcak asfalt gibi çeşitleri mevcuttur. Asfalt firmaları Ankara sitesini ziyaret ederek asfalt hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ankara asfalt firmaları hakkında da siteden bilgi alabilirsiniz.

Asfalt Çeşitleri Nelerdir?

Asfalt genel olarak ilk üretimine bakılarak doğal ve yapay olarak iki gruba ayrılmaktadır. Doğal asfaltlar tabiatta genel olarak mineral maddeleri ile karışmış halde bulunmaktadırlar. Yapay asfaltla ise ham petrol damıtılması sonucu elde edilen bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Asfalt çeşitleri ise sıcak karışım asfalt, soğuk asfalt, taş mastik asfalt, polimer modifiye asfalt ve renkli asfalt olarak isimlendirilmektedir. Asfalt çeşitleri içeriğinde bulunan maddelere göre değişiklik göstermektedir. Ankara asfalt en sağlam asfalt hizmetlerini sağlar.

Soğuk Asfalt Nedir Nerelerde Tercih Ediliyor

Soğuk asfalt genellikle yapa ve ek çalışmaları yapıldığında tercih edilen ve soğuk formda saklanma özelliği ile ismini alan bir asfalt çeşididir. İçerisinde agrega yama katkısı ve bitüm bulunan bu malzemenin genellikle kış aylarında tercih edildiği görülmektedir. Asfalt firmaları Ankara sitesi konuyu daha detaylı ele almıştır.

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