Arabamızı Ne Sıklıkla Servise Getirmeliyiz?

Hem üreticiler hem de tamirciler tarafından, hangisi önce gerçekleşirse, bir araca her 12.000 mil'de veya her 12 ayda bir servis verilmesi önerilir. Bazı araçlarda, aracınızın servise hazır olduğunu size bildiren kendi kendine teşhis sistemi de bulunur, aracınız son bakımdan sonra 12.000 km gitmemiş olsa bile lütfen uyarı ışıklarını görmezden gelmeyin.

Motosiklet üreticileri ve tamircileri, bu araçlara, hangisi önce gelirse, her 4.000-6.000 mil'de bir veya her 6 ayda bir servis verilmesi gerektiğini öne sürüyor. Emin değilseniz, motosikletiniz bir kullanım kılavuzu ile birlikte gelir, burada üretici, motosikletinize ne sıklıkta bakım yaptırmanız gerektiğini belirtecektir.

Arabanızı Zeytinburnu oto servis imkanlarıyla bakıma sokabilirsiniz. Son bakımınızdan sonra aracınızın veya minibüsünüzün bir "geçici bakıma" ihtiyacı olabileceği söylendiyse, bu, önceki bakımınızdan 6 ay veya 6.000 mil sonra başka bir bakım yaptırmanız gerektiği anlamına gelir. Bunun nedeni muhtemelen arabanızda veya minibüsünüzde bir şeyin aşınması ve tamircinin her şeyin olması gerektiği gibi olup olmadığını kontrol etmek istemesidir. Önlem amaçlıdır.