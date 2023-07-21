Ücretsiz yüzme kursuna gelen gençler kendilerine bu imkânı sağlayan Başkan Beyazgül’e teşekkür ettiler.

Kent genelinde gençlerin gölet, sulama kanalı gibi yüzmenin tehlikeli olduğu yerlere girmesini önlemek için açık yüzme havuzları ile yüzme kurslarını ücretsiz yapan Büyükşehir Belediyesi gençlerin sulama kanalları yerine havuzlarda serinlemesini sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün “Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır” sözünün kente bir yansıması olan Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzları özellikle gençlerin serinlemek için ilk adresleri oluyor.

Periyodik olarak temizlik ve klorlama çalışmalarının yapıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzlarında cankurtaranlar da serinlemek için gelen vatandaşların sağlığı için görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi GAP Vadisi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzuna gelen gençler ve çocuklar ücretsiz yüzme kursunda yüzme öğrendiklerini belirterek kendilerine böyle güzel imkânları sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek gençlerin kanallar yerine yüzme havuzlarına gelerek serinleyebileceğini aktardılar.



Kaynak : PHA