﻿Kahta Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen programla gençler sabah namazında buluştu.

Gençlik ve Spor  Bakanlığı Gençlik Merkezleri  aracılığıyla  tüm ülkede  başlatılan ‘’Sabah Namazı Buluşmaları’’ kapsamında  gençler  Kahta  Celalettin Cami’inde buluştu.  

Camide  gönüllü  olarak  buluşan gençler  sabah namazını  camide  eda etmenin  mutluluk verdiğini, bundan sonra  mümkün olduğu kadar  sabah namazlarını  camide  kılacaklarını  söylediler.

Kahta  Gençlik Merkezi M.Nebi Bulut yaptığı konuşmada, ‘’Geleceğimizi  teslim  edeceğimiz temiz, çalışkan, geçmişini unutmadan  ileriyi  düşünen  bir  nesil yetiştirmek zorundayız. Ecdadımızdan  teslim aldığımız  bu kutsal topraklara sahip çıkmak, ezanı dindirmeyecek bayrağını yere  düşürmeyecek  bir  gençlik yetiştirmek zorundayız. Bu sabah namazları  buluşmasında  tekrar  şahit olduk ki bu gençlik olduğu  sürece hak  her daim hak  galip  gelecektir. Bu  gençlerimizin hepsi  gökteki yıldız  gibi  arkasında  gelecek olanlara yol gösterecektir. Biz  gençlerimizle  iftihar duyuyoruz.’’

Cami  İmamı Reşat  Tank ise   gençleri  sabah namazında  camide   görmenin gerek cami  cemaatini gerekse  kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Kaynak : PHA
Editör: Adıyaman Haber