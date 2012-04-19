Kahta Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen programla gençler sabah namazında buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri aracılığıyla tüm ülkede başlatılan ‘’Sabah Namazı Buluşmaları’’ kapsamında gençler Kahta Celalettin Cami’inde buluştu.

Camide gönüllü olarak buluşan gençler sabah namazını camide eda etmenin mutluluk verdiğini, bundan sonra mümkün olduğu kadar sabah namazlarını camide kılacaklarını söylediler.

Kahta Gençlik Merkezi M.Nebi Bulut yaptığı konuşmada, ‘’Geleceğimizi teslim edeceğimiz temiz, çalışkan, geçmişini unutmadan ileriyi düşünen bir nesil yetiştirmek zorundayız. Ecdadımızdan teslim aldığımız bu kutsal topraklara sahip çıkmak, ezanı dindirmeyecek bayrağını yere düşürmeyecek bir gençlik yetiştirmek zorundayız. Bu sabah namazları buluşmasında tekrar şahit olduk ki bu gençlik olduğu sürece hak her daim hak galip gelecektir. Bu gençlerimizin hepsi gökteki yıldız gibi arkasında gelecek olanlara yol gösterecektir. Biz gençlerimizle iftihar duyuyoruz.’’

Cami İmamı Reşat Tank ise gençleri sabah namazında camide görmenin gerek cami cemaatini gerekse kendilerini sevindirdiğini söyledi.