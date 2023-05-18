Genç İHH öncülüğünde kurulan Genç Atölye, sosyal ve insani konuları merkeze alarak çalışmalarda bulunuyor. Fatih’teki satış mağazası ve internet sitesi üzerinden hizmet veren Genç Atölye’de; bez çanta, matara, tişört, defter ve ajanda gibi 15 farklı kalemde 96 çeşit ürün seçeneği sunuluyor. Oldukça ilgi gören ürünler, hem kişisel kullanım, hem de hediyeleşmek için yoğun ilgi görüyor.

Çizim ve tasarımları Genç Atölye ekibi tarafından hazırlanan ürünlerden elde edilen gelirler, İHH tarafından yurt içi ve yurt dışında yapılan yardım çalışmalarında kullanılıyor.

“Yardım çalışmalarına katkı sunmak gayesiyle kuruldu”

Atölyeye ve çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Genç Atölye Sorumlusu Emine Ebrar Bilgin, Genç Atölye’nin kâr amacıyla değil, yardım çalışmalarına katkı sunması gayesiyle kurulduğunu belirtti. Bilgin, “Ürün tasarımlarımızı yaparken özgün olmasını önemsiyoruz. Bununla birlikte bir bilinç oluşturacak belirli temaları kullanmaya çalışıyoruz. Gençler için ilgi uyandırabilecek ve ihtiyaca yönelik ürünler geliştiriyoruz. Satışlarımızı Genç Atölye’nin internet sitesi üzerinden, Fatih’teki Genç Atölye Mağazasından ve bazı illerde bulunan satış noktalarımızdan yapmaktayız” dedi.

“Gençlik çalışmalarına öncelik veriyoruz”

Genç Atölye’nin bugüne kadar İHH’nın çeşitli projelerine katkı verdiğini anlatan Bilgin, sözlerine şöyle devam etti: “Gençlerden oluşan bir ekip olduğumuz için gençlik projelerini desteklemeyi önceliyoruz. Bu projelere Makedonya’da ve Suriye’de açılan iki gençlik merkezine verdiğimiz katkılar örnek gösterilebilir. Bunun yanında ürün bazlı proje çalışmaları da yapıyoruz. 2021 yılında Filistin tasarımlı özgün ürünlerimizin gelirleriyle Gazze’de Yeniden İmar Projesine destek olduk. 2023 yılı takvimimizde ise dünyadaki sebiller ve çeşmeleri konu edinerek geliriyle Afrika’da bir su kuyusu açmayı hedefledik. Son olarak, çok ilgi gören Ramazan Serüvenim Paketi ürünümüzü de çalışmanın ikinci senesinde Arapçaya çevirerek Suriye’de okul ve çadırlarda dağıttık.”

Genç Atölye Gönüllüsü Kevser Akkoyun ise, Atölye’de gençlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak özgün ürünler üretildiğini belirtti. Akkoyun, yeni çıkan ürünlerden haberdar olunması için Genç Atölye’nin sosyal medya hesaplarını takip etme çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA