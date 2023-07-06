Saadet ve Gelecek partileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kuracak ve yerel seçimde işbirliği yapma yönünde uzlaştı. İki partinin lideri, Meclis’teki işbirliğini, seçimlere de taşımak için “Saadet-Gelecek İttifakı” adı altında da bir protokol imzaladı.ANKARA (İGFA) - Temel Karamollaoğlu Genel Başkanlığı'ndaki Saadet Partisi ile Ahmet Davutoğlu Genel Başkanlığı'ndaki Gelecek Partisi grup kurma yönünde iş birliği konusunda uzlaştı.

Saadet Partisi çatısı altında temsil edilecek yeni grubun başkanı Gelecek Partisi’nden olacak.

Meclis'teki 6. grubun başkanı Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ olurken, iki partiden birer isim de grup başkanvekili olacak.

“Saadet Partisi-Gelecek Partisi İttifakı” adıyla bir protokol de imzalayan iki partinin Meclis’teki işbirliği, yerel seçim ittifakını da kapsayacağı belirtildi.

Yeni grup için Gelecek Partisi milletvekilleri resmen Saadet Partisi’ne katılmış olurken, iki partinin genel başkanları, varılan uzlaşmanın ayrıntılarını kamuoyuna açıkladı.

Ortak basın toplantısında ilk sözü alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni grubun Saadet Partisi çatısında kurulacağını duyurdu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise daha eski bir parti olmaları nedeniyle grubun kendi çatıları altında kurulmasında anlaşıldığını söyledi.

“Saadet-Gelecek İttifakı” adı altındaki protokolle birlikte meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de “seçim ittifakı dahil her türlü işbirliğini kapsadığı” vurgulandı.

https://twitter.com/T_Karamollaoglu/status/1676918364495650816

Hatırlanacağı gibi, Gelecek ve Saadet Partisi, 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girmiş ve 10’ar milletvekili çıkarmıştı.

TBMM'de grup kurmak için 20 milletvekilinin olması yeterli olurken, grup kurma görüşmelerine katılan DEVA Partisi ise uzlaşma sağlanamaması üzerine bu görüşmelerden çekilmişti.