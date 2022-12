SANKO Holdig’in 4 Şirketine 'Türkiye’nin en iyi iş yeri' ödülü

2022 yılı çalışan deneyimini ölçümlediği araştırmalara dayanan veriler ile sonuçlanan araştırmada, SANKO Holding şirketlerinden SANKO Tekstil, SANKO Havlu, SANKO Özel Güvenlik ve SANKO Okulları, “Türkiye’nin En İyi İşyerleri” arasında yerini aldı.

SANKO Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Tansel Varan, çalışan bağlılığının yanında çeviklik, bağlı kılan liderlik ve yetenek odağı verilerine göre değerlendirilen “Kincentric Best Employers” programında 4 şirket ile ödül almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Faaliyetlerinin merkezine her zaman insanı aldıklarının altını çizen Varan, konuşmasında şunları kaydetti:

“En büyük değerimiz çalışanlarımız. İnsan kaynakları politikalarımızda mutlu çalışan deneyimi yaratmak en öncelikli hedefimiz. Çalışma arkadaşlarımıza adil, kapsayıcı, iş birliğine açık, huzurlu ve kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyoruz.

Şirketimizin başarısının arkasında doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar olduğunu biliyoruz. Başarılarımızı iş yeri mükemmelliğinin ölçümlendiği bu önemli araştırma sonucunda Kincentric En iyi İş Yeri listesinde yer alarak taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.”

"Kincentric Best Employers " programı kapsamında 1 Ekim 2021 - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında araştırmaya katılan 40 farklı sektör ve 250 şirket değerlendirildi.

Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan ve şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler kapsamında oluşturulan Kincentric Best Employers" programı kapsamında, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 29 şirket, “Türkiye’nin En İyi İşyeri” olmanın gururunu yaşadı. Şirketler; “Çalışan Bağlılığı”, “Yetenek Odağı”, “Liderlik” ve “Çeviklik” kategorilerinde değerlendirildi.