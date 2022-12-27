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SANKO Dış Ticaret A.Ş. ve SANKO Tekstil’e ihracatın yıldızı ödülü

GAZİANTEP (PHA) - SANKO Holding şirketlerinden SANKO Dış Ticaret AŞ ile SANKO Tekstil, ihracattaki başarısından dolayı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından ödüllendirildi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 12:42
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SANKO Dış Ticaret A.Ş. ve SANKO Tekstil’e ihracatın yıldızı ödülü

GAİB hizmet binasında düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Törenine; Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, Bayram Yılmazkaya, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, sanayici, ihracatçı ve resmi kurum yöneticileri katıldı.

Vali Davut Gül ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yaptıkları konuşmada, Gaziantep’in üretim ve ihracatta yakaladığı başarıya ilişkin değerlendirme yaptı.

İhracatın Yıldızları ödül töreninde, 2021 yılında en fazla ihracat yapan GAİB üyesi 100 firmaya ödül verildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, ödülleri protokol üyeleriyle birlikte takdim etti.

SANKO Dış Ticaret AŞ’nin ödülünü SANKO Dış Ticaret Genel Müdürü Gökhan Anlaş, Gaziantep Valisi Davut Gül’den alırken, SANKO Tekstil’in ödülü ise SANKO Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aydın’a Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından takdim edildi.

Program, törene katılanların birlikte hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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SANKO Dış Ticaret A.Ş. Ve SANKO Tekstile Ihracatın Yıldızı ödülü
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