Çelenk bırakma töreninde konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş,"Yıllardır basın bayramı buruk bir şekilde kutlanmaktadır." dedi.

"Basın demokratik hayatın vazgeçilmez parçasıdır"

Basın bayramını her yıl kutladıklarını söyleyen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş,"24 Temmuz 1908 tarihi Türk Basınında sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihten sonra 24 Temmuz Basın Bayramı olarak kutlanmıştır. Basın demokratik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yıllardır basın bayramı buruk bir şekilde kutlanmaktadır. Bunun nedeni; Yerel basında yaşanan ekonomik sorunlar, haber alma hakkının önündeki engellerdir. Bu engellerin bir an önce kaldırılması ve ekonomik sorunların son bulması basın mensuplarının en büyük dileğidir. Biz de önümüzdeki yıllarda bayramı buruk şekilde değil mutlu bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bu noktada da herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi en büyük isteğimizdir. 24 Temmuz Basın Bayramında bugüne kadar haber takibi sırasında şehit olan meslektaşlarımızı da anıyoruz. Bir an önce cezaevinde tutuklu olan meslektaşlarımızın da özgürlüklerine kavuşmalarını istiyorum. Tüm meslektaşlarımın Basın Bayramını kutluyorum."ifadesini kullandı.

Kaynak: PHA