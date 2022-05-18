GGC Başkanı İbrahim Ay: 19 Mayıs, gençlere duyulan güvenin sembolüdür

İbrahim Ay, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs’ın, bağımsızlık duygularımızın ilk yansıması olduğunu belirterek, “Samsun’dan başlayıp tüm cihana yayılan, birlik ve beraberliğimizin şuuru, bugünün Cumhuriyetimizin gençlerine armağan edilmesi de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu ülkenin gençlerine ve sporcularına duyduğu güvenin açık bir örneğidir. 19 Mayıs, bu ülkenin gençlerine duyulan güvenin sembol günüdür. İnanıyoruz ve biliyoruz ki; Türk gençliği, kendisine duyulan güveni hiçbir zaman boşa çıkartmamış, Atatürk’ün açtığı yolda, O’nun çizgisinde, nesiller boyu ilerlemeye devam etmiştir” dedi.

GGC Başkanı Ay, “İnanıyorum ki Türkiye’nin istikbali, milletimizin umudu ve gözbebeği gençlerimizin omuzları üzerinde yükselecektir. Gençlerimiz, tarihimizden aldığı ilhamla medeniyet yürüyüşümüzü bundan sonra da çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Kaynak: PHA