Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.458,72
ALTIN
905,21
DOLAR
14,95
STERLİN
18,50
EURO
15,82

Gaziantep’ten kardeş Kharkiv’e yardım eli

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna’nın Gaziantep ile kardeş şehri olan Kharkiv’e hijyen ve sağlık setinin ardından 23 tonluk kuru gıda yardımı gönderdi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 19:22
12 Okunma
Gaziantep’ten kardeş Kharkiv’e yardım eli

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, son hazırlıkları denetlemek ve gönderilen kuru gıda ürünlerini incelemek için, çalışma ekibini ziyaret etti.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta yaşanan yıkımdan etkilenen halk için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle çocuk, kadın ve engelli gruplarının yaşadığı zorlukların giderilmesi için yeni yardım tırını Ukrayna’nın Kharkiv şehrine gitmesi için hazırladı.
Şahin: Kardeşlik illaki aynı karında doğmak değil, iyi günde kötü günde bir arada olma anlamına geliyor
Başkan Fatma Şahin, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu, bu vasfın göz yaşı, savaş olmasın diye sağlam bir iradeyle ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışını göstermek anlamına geldiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Bayramdan çıktık. Bizim için çok özel bir bayram Ramazan Bayramı. Barış konusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir taraftan en büyük desteği biz veriyoruz bir taraftan da savaşın en büyük mağdurları çocuklar, kadınlar, engelliler yani tüm dezavantajlı grupların yanında olmaya çalışıyoruz. Bu kaosta onlar çok sıkıntı ve zorluk yaşıyorlar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 23 kardeş belediyesi olan bir büyükşehiriz ve kardeş sayımızı çoğaltıyoruz. Kardeşlik illaki aynı karında doğmak değil, iyi günde kötü günde bir arada olma anlamına geliyor.”
Açıklamasının devamında bölgede yaşanan ihtiyaçlar konusunda kardeş şehir Kharkiv’in ilgili makamlarıyla iletişime geçildiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: 
“Özellikle sağlık, çocuk bezi gibi malzemeleri üzerinde durdular. Organize sanayimiz bu konuda çok güçlü ve hayırsever. Bir taraftan onların desteği, bir taraftan da bizim sosyal destek sistemimizle bu konuda bir çalışma yaptık ve tırlarımızı göndermiştik. Şimdi de gıdayla ilgili yaptığımız paketleri kardeş şehrimize göndermek için buradayız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizim bütün mücadelemiz savaşlar, gözyaşları olmasın, sevginin, kardeşliğin, muhabbetin hakim olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 07.05.2022 21:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere günlük 4 bin kişiye yemek götürülüyor
Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere günlük 4 bin kişiye yemek götürülüyor
Başkan Şahin EKO İKLİM zirvesinde konuştu
Başkan Şahin EKO İKLİM zirvesinde konuştu
Madde bağımlısı gençler rehabilite ediliyor - Videolu Haber
Madde bağımlısı gençler rehabilite ediliyor - Videolu Haber
GAİB ve Gaziantep, en yüksek mayıs ayı ihracat rakamlarına ulaştı
GAİB ve Gaziantep, en yüksek mayıs ayı ihracat rakamlarına ulaştı
Belediyeden tüm okullara 278 akıl ve zeka oyunları seti
Belediyeden tüm okullara 278 akıl ve zeka oyunları seti
Kırk yıllık '25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Bayramı' haberleri tek kitapta derlendi
Kırk yıllık '25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Bayramı' haberleri tek kitapta derlendi
Gaziantep’in tarihi caddesi görüntü kirliliğinden arındırılacak
Gaziantep’in tarihi caddesi görüntü kirliliğinden arındırılacak
Gaziantep’ten İsrail’e bayraklı protesto
Gaziantep’ten İsrail’e bayraklı protesto
Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni üyelerine 'Hoş geldin' dedi - Videolu Haber
Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni üyelerine 'Hoş geldin' dedi - Videolu Haber
Gaziantep’de tam kapanmada 10 milyon liralık nakdi yardım
Gaziantep’de tam kapanmada 10 milyon liralık nakdi yardım
Başkan Şahin: Bütün dünyaya şifayı Araban’dan dağıtacağız - Videolu Haber
Başkan Şahin: Bütün dünyaya şifayı Araban’dan dağıtacağız - Videolu Haber
Gaziantep'te Turizm Haftası kutlanıyor - Videolu Haber
Gaziantep'te Turizm Haftası kutlanıyor - Videolu Haber
Yardımlar Ramazan ayında 100 bin aileye ulaşacak
Yardımlar Ramazan ayında 100 bin aileye ulaşacak
Kuaförlük kursuna yoğun ilgi - Videolu Haber
Kuaförlük kursuna yoğun ilgi - Videolu Haber
Büyükşehir kansere karşı tarama ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir kansere karşı tarama ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor
Gaziantep Büyükşehir’den gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Gaziantep Büyükşehir’den gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Şehitkamil Trafik Parkı’nda sona gelindi - Videolu Haber
Şehitkamil Trafik Parkı’nda sona gelindi - Videolu Haber
Büyükşehir yaralı kediye nefes oldu
Büyükşehir yaralı kediye nefes oldu
Başkan Ay: Basın kartı olmayan gazetecilerde aşı olabilmeli
Başkan Ay: Basın kartı olmayan gazetecilerde aşı olabilmeli
En çok kitap okuyanlar ödüllendirildi - Videolu Haber
En çok kitap okuyanlar ödüllendirildi - Videolu Haber
Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu - Videolu Haber
Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu - Videolu Haber
Görme engelli Cennet annenin evi tepeden tırnağa yenilendi
Görme engelli Cennet annenin evi tepeden tırnağa yenilendi
Büyükşehir faaliyete geçen tesis sayısını 33’e çıkardı
Büyükşehir faaliyete geçen tesis sayısını 33’e çıkardı
Sopayla eziyet edilen kedi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde emin ellerde
Sopayla eziyet edilen kedi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde emin ellerde
Yeni normalleşmede müzeler ve çocuk kütüphanelerinde tedbiri bırakmadı
Yeni normalleşmede müzeler ve çocuk kütüphanelerinde tedbiri bırakmadı
Matas’dan hazırlıklara tam not
Matas’dan hazırlıklara tam not
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük asgari ücret 3 bin 557 lira oldu - Videolu Haber
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük asgari ücret 3 bin 557 lira oldu - Videolu Haber
Türkiye’nin en büyük cam terasının inşasına başlandı
Türkiye’nin en büyük cam terasının inşasına başlandı
Gaziantep, projelerini akademik destekle daha üst seviyeye çıkaracak
Gaziantep, projelerini akademik destekle daha üst seviyeye çıkaracak
Madde bağımlılığından kurtulan gençler, vatani görevlerini tamamladı
Madde bağımlılığından kurtulan gençler, vatani görevlerini tamamladı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim