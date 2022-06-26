Galeriler Yazarlar
Adıyaman 29
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.554,08
ALTIN
992,10
DOLAR
16,89
STERLİN
20,81
EURO
17,83

Gaziantep hemşehri dernekleri festivali başladı - Videolu Haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 50’den fazla hemşehri derneğinin katılımıyla 6’ncısı düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali başladı.

26 Haziran 2022 Pazar 12:50
14 Okunma
Gaziantep hemşehri dernekleri festivali başladı - Videolu Haber

Farklı kültür ve yörelerin geleneksel değerlerini Festival Park’ta buluşturan festivalin, eğitim, kültür ve dayanışma derneklerinin müzik dinletileri, yöresel gelenekleri, halk oyunları ve kültürel aktiviteleriyle ilk günü dolu dolu geçti. 
Gaziantep Birecikliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği resim sergisi ve kitap imzası ile başlayan festival, Besnililer Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Burhan Onur konseriyle devam etti. 
Festivalde şair Hasan Emre’nin Gaziantep ve Besni’yi konu alan şiir dinletisi beğeniyle dinlendi.
Festivalin devamında Gaziantep Birecikliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organize ettiği Urfa Sıra Gecesi, alanı dolduran vatandaşların ilgisiyle karşılandı.
Gaziantep Oğuzboyları Federasyonu festivalde iki konserle coşkuyu arttırdı. Şarkıcı Özkan Yılmaz sevilen türküleri festival katılımcıları için seslendirdi.
Sahneye son olarak sevilen şarkıcı Mehmet Yakar çıktı. Gaziantep türkülerini Gazi şehirliler için söyleyen Yakar, birçok farklı coğrafya ve kıtayı konserler vesilesiyle görme fırsatı bulduğunu, Gaziantep’in kendisi için en değerli, eşsiz bir şehir olduğunu söyledi. Vatandaşların türkülere eşlik ettiği konser yaklaşık bir saat sürdü.
Birçok hemşehri derneğinin stantlarının bulunduğu festivalde, yöresel ürünler, yemekler ve kıyafetler alana gelen ziyaretçilere tanıtılma fırsatını sundu. Festival ayrıca Türkiye’nin farklı coğrafyalarından gelip Gaziantep’te yaşayan vatandaşların bir araya gelmesine vesile oldu.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :

Son Güncelleme: 26.06.2022 20:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Şahin Uluslararası İş Formu Basın Toplantısı’nda konuştu
Başkan Şahin Uluslararası İş Formu Basın Toplantısı’nda konuştu
4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı - Videolu Haber
4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali başladı - Videolu Haber
GGC Başkanı İbrahim Ay: 19 Mayıs, gençlere duyulan güvenin sembolüdür
GGC Başkanı İbrahim Ay: 19 Mayıs, gençlere duyulan güvenin sembolüdür
Gaziantep’ten kardeş Kharkiv’e yardım eli
Gaziantep’ten kardeş Kharkiv’e yardım eli
Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere günlük 4 bin kişiye yemek götürülüyor
Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere günlük 4 bin kişiye yemek götürülüyor
Başkan Şahin EKO İKLİM zirvesinde konuştu
Başkan Şahin EKO İKLİM zirvesinde konuştu
Madde bağımlısı gençler rehabilite ediliyor - Videolu Haber
Madde bağımlısı gençler rehabilite ediliyor - Videolu Haber
GAİB ve Gaziantep, en yüksek mayıs ayı ihracat rakamlarına ulaştı
GAİB ve Gaziantep, en yüksek mayıs ayı ihracat rakamlarına ulaştı
Belediyeden tüm okullara 278 akıl ve zeka oyunları seti
Belediyeden tüm okullara 278 akıl ve zeka oyunları seti
Kırk yıllık '25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Bayramı' haberleri tek kitapta derlendi
Kırk yıllık '25 Aralık Gaziantep Kurtuluş Bayramı' haberleri tek kitapta derlendi
Gaziantep’in tarihi caddesi görüntü kirliliğinden arındırılacak
Gaziantep’in tarihi caddesi görüntü kirliliğinden arındırılacak
Gaziantep’ten İsrail’e bayraklı protesto
Gaziantep’ten İsrail’e bayraklı protesto
Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni üyelerine 'Hoş geldin' dedi - Videolu Haber
Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni üyelerine 'Hoş geldin' dedi - Videolu Haber
Gaziantep’de tam kapanmada 10 milyon liralık nakdi yardım
Gaziantep’de tam kapanmada 10 milyon liralık nakdi yardım
Başkan Şahin: Bütün dünyaya şifayı Araban’dan dağıtacağız - Videolu Haber
Başkan Şahin: Bütün dünyaya şifayı Araban’dan dağıtacağız - Videolu Haber
Gaziantep'te Turizm Haftası kutlanıyor - Videolu Haber
Gaziantep'te Turizm Haftası kutlanıyor - Videolu Haber
Yardımlar Ramazan ayında 100 bin aileye ulaşacak
Yardımlar Ramazan ayında 100 bin aileye ulaşacak
Kuaförlük kursuna yoğun ilgi - Videolu Haber
Kuaförlük kursuna yoğun ilgi - Videolu Haber
Büyükşehir kansere karşı tarama ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor
Büyükşehir kansere karşı tarama ve eğitim çalışmalarını sürdürüyor
Gaziantep Büyükşehir’den gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Gaziantep Büyükşehir’den gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
Şehitkamil Trafik Parkı’nda sona gelindi - Videolu Haber
Şehitkamil Trafik Parkı’nda sona gelindi - Videolu Haber
Büyükşehir yaralı kediye nefes oldu
Büyükşehir yaralı kediye nefes oldu
Başkan Ay: Basın kartı olmayan gazetecilerde aşı olabilmeli
Başkan Ay: Basın kartı olmayan gazetecilerde aşı olabilmeli
En çok kitap okuyanlar ödüllendirildi - Videolu Haber
En çok kitap okuyanlar ödüllendirildi - Videolu Haber
Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu - Videolu Haber
Geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluşturuldu - Videolu Haber
Görme engelli Cennet annenin evi tepeden tırnağa yenilendi
Görme engelli Cennet annenin evi tepeden tırnağa yenilendi
Büyükşehir faaliyete geçen tesis sayısını 33’e çıkardı
Büyükşehir faaliyete geçen tesis sayısını 33’e çıkardı
Sopayla eziyet edilen kedi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde emin ellerde
Sopayla eziyet edilen kedi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde emin ellerde
Yeni normalleşmede müzeler ve çocuk kütüphanelerinde tedbiri bırakmadı
Yeni normalleşmede müzeler ve çocuk kütüphanelerinde tedbiri bırakmadı
Matas’dan hazırlıklara tam not
Matas’dan hazırlıklara tam not

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim