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Fırat’ın incisi Rumkale’de festival coşkusu yaşandı - Videolu Haber

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Fırat’ın incisi Rumkale’de bu yıl 5’incisi düzenlediği Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali yarışmalar ve gösterilerle başladı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 10:57
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Fırat’ın incisi Rumkale’de festival coşkusu yaşandı - Videolu Haber

Doğa ve tarihin iç içe olduğu Yavuzeli ilçesinde bulunan Rumkale’de düzenlenen festivale bu yıl 13 ülke ve 38 şehirden bin 350 sporcu dragon bot, su topu ve yüzme yarışlarına katıldı. 
Rumkale’nin dünyaya tanıtılması ve su sporlarının yaygınlaşması için düzenlenen festivale Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül de katılarak sporculara başarılar diledi, yüzme yarışmalarının startını verdi.
Festivalde ayrıca Çekya Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Rumkale’de Fırat Nehri üzerinde paddle board gösterisiyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Festival kapsamında profesyoneller tarafından flyboard ve jetski gösterileri de yapıldı. Paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk ise gösteri yüzüşü gerçekleştirdi.
Festivalin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinliğin her yıl daha da büyüyerek geliştiğini belirtti. Konuşmasında gelecek yıl federasyon iş birliğiyle kapsamın büyüyerek Avrupa’dan katılacak sporcularla festivalin uluslararası boyutunu arttıracaklarını dile getirdi.
Festivalin, tanıtım için yeni imkan ve fırsatlar verdiğini aktaran Başkan Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:  
“Sporcularımız bugün Anadolu’nun sesini, nefesini, heyecanını, vizyonunu, hoşgörüsünü, irfanını Fırat’a getirdi. Hepimiz Fırat’ın çocuklarıyız. Fırat, medeniyet, tarih, coğrafya, hoşgörü, kardeşlik, barış, stratejidir. Rumkale’ye baktığımızda dünyanın en eski kalelerinden birini görüyoruz. Kalenin içerisinde Roma, Helenistik, Memlükler, Osmanlı Dönemi’nde kalıntılar var. Rumkale’nin içerisinde bir hayat var. Rumkale bütün dönemler için çok özel bir mekan olmuş. Hristiyanlar için İncil’in yazdığı yer, Ermeniler için bir haç vazifesi olarak görülüyor. İçeresindeki manastır, hamam ve evlerin büyük bir tarihin elimizdeki hazinesi. Bu tarih, geçmiş bizim.” 
Başkan Fatma Şahin, konuşmasının devamında kültür ve medeniyet köprüsü görevi gördüklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Gençlerimizin burayı görmesi, bu tarihi, güzelliği hissetmesi, geçmişten aldığı güç ve ilhamla geleceği inşa etmesi gerekiyor. Buranın taşını toprağını yüreğimizde hissetmemiz gerekiyor. Biz gençlerle Fırat’ı gülistan yapmak için buradayız. ‘Spor’, ‘Eğitim’, ‘Bilim’ şehri Gaziantep dedik. Bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bireysel başarıda bugün ulusal ve uluslararası dereceler yapıyoruz ama bunun toplumsal bir başarıya dönüştürmek istiyoruz. Spor şehri Gaziantep’te bugün yaptığımız tesislerle, açık, kapalı spor alanlarıyla, dağıtılan malzemelerle, oluşturulan kulüplerle hedefimiz için altyapımızı hazırladık.”
Konuşmasının son bölümünde Başkan Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin bütün birimlerinin Rumkale’yi en özel yer olarak gördüklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“Artık Anadolu’nun gençleriyle birlikte dünyanın gençleri, gelecek yıl burada yarışacaklar. Bu işin kaybedeni yok. Sporun kaybedeni yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' dediği gençler burada. Sayın Cumhurbaşkanımız, ok‘Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor özgüvendir, cesarettir’ diyor. Ay yıldızlı bayrağımızla İstiklal Marşımızı okuttuğumuz dünyada başarıdan başarıya koşuyoruz. Her birinizin başarı hikayesini taçlandırmak için buradayız. Fırat’ı dünyaya tanıtmak için eksiğimiz yok başaracak gücümüz var. Gençlerin heyecanı, hocalarımız, Anadolu burada Fırat’ta.”
Gaziantep Valisi Davut Gül ise festivali düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkür ederek şunları kaydetti:
“Rumkale’nin kültür ve spor boyutu var. Kültür boyutuna baktığımızda restorasyonlar her sene tamamlanıyor ve bir iki sene içerisinde kazılar tamamlanacak. Üstteki evlere çeşitli fonksiyonlar vererek turizmin hizmetine sunulacak. Cam teras Türkiye’nin en büyük cam terası. Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptık. Her sene üzerine koyarak yola devam ediyoruz. Burası sizlerle beraber daha çok tanıtılacak. Hem Gaziantep hem de ülkemiz için önemli bir kıymet olacak. Belki birçok festivalde birçok şey bulabiliriz ama bu festival bir aile festivali gibi. Eşi, ailesiyle bir hafta sonu hem Fırat’ın güzelliklerini hem de festival neşesini görelim diye geldiler. Bu festival ilerleyen yıllarda parmakla gösterilecek. Bu bir prestij meselesi olacak.”  
Büyükelçi Pavel Vacek bugün festivale sporcu kimliğiyle de katıldığını, gösteri yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.
Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ise festivale yıllar geçtikçe katılımın arttığı ve Rumkale’nin değerinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.
Festivale tekne hediye eden Ali Erdemoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti, festivalin büyüklüğü ve organizasyonun düzenine değindi. 
Katılımcılık, fırsat yaratmak, centilmenlik, saygı kavramlarını temel alınarak spora olan ilgiyi arttırmak, bölgenin tarihi dokusunun ve turizm potansiyelinin alternatif etkinliklerle tanıtılması hedefiyle düzenlenen festivalde açık su yüzme yarışlarında yıldızlar, gençler ve masterlar kategorilerinde 304 sporcu yarıştı. 5 şehirden gelen 8 su topu takımı ve 14’ü şehir dışından olan 29 dragon bot takımı Rumkale kıyılarında kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: PHA
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Son Güncelleme: 26.09.2022 12:17
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