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Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere günlük 4 bin kişiye yemek götürülüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde bulunan her gün bir mahalle olmak üzere dezavantajlı 30 mahalleye günlük 4 bin kişilik iftarlık yemek dağıtımına başladı.

05 Nisan 2022 Salı 12:00
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Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere günlük 4 bin kişiye yemek götürülüyor

Gaziantep Valiliği iş birliğinde yapılan dağıtımlarda belirlenen mahallelerdeki muhtarlarla ortak çalışılıyor. Öncelik olarak yaşlı, engelli, ihtiyaç sahipleri olmak üzere bütün mahalleye iftar yemeği dağıtılıyor. 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin yaptığı dağıtımlarda, ilk gün Şehitkamil ilçesine bağlı Humanız’da, ikinci gün ise Onat Kutlar Mahallesi’nde dağıtıldı.
Dağıtımlar ağzı kapaklı kaplarda 3 çeşit yemek, tatlı, içecek ayran ve ekmekten oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor. 
İftar çadırında günlük yemek sayısı 5 bine çıkartıldı 
Ramazan ayı ile beraber Büyükşehir Belediyesi’nce 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kurulan iftar çadırına artan ilgi sebebiyle 3 bin kişiye günlük verilen yemek sayıyı 5 bine çıkarıldı. Ayrıca daha hızlı yemek dağıtımı için meydanda gerekli düzenlemeler yapıldı.  

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 05.04.2022 12:45
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