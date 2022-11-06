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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, kentsel dönüşüm projesine övgü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehitkamil Belediyemizin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yürüttüğü, 8 bin kişiyi kapsayan İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi’nin gayet güzel bir şekilde yürüdüğünü memnuniyetle takip ediyorum” dedi.

Hilal Yaşar
Hilal Yaşar
06 Kasım 2022 Pazar 13:42
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, kentsel dönüşüm projesine övgü

Gaziray Banliyö Hattı başta olmak üzere çok sayıda yatırımın açılışını yapmak için Gaziantep’e gelen AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı’nda halkla buluştu. Toplu Açılış Töreni öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen İpekyolu Kentsel Dönüşüm Projesi’nden övgüyle bahsetti.

Gayet Güzel Bir Şekilde Yürüdüğünü Memnuniyetle Takip Ediyorum

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:“Yaklaşık 11 aylık aranın ardından sizlerle tekrar bir arada olmaktan, hasret gidermenin memnuniyeti içindeyim. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri coşkuyla bağrına basan Gaziantepli kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Rabbime bana sizler gibi dava, yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Gece gündüz ülkemize eser vermek, milletimize hizmet etmek için çalışıyoruz. Biz vesayetin oyununu sizlerle bozduk. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorlarını beraber yıktık. Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık. Gereken hazırlıkları beraber gerçekleştirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızda milletimizi hayaline kavuşturmaya hazırlanırken, yine Antep'te sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Gece-gündüz çalışmaya hazır mısınız? 2023'e hazır mıyız? Bu toprakları özellikle hesap yapanlar yok mu? Var. Türk milletini bu topraktan atmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Emin olun bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecektir. Bize asla durmak, duraksamak olmaz. Hakkın ve hakikatin rotasından asla sapmadan 85 milyon olarak tek bilek, tek yürek olarak bu mücadeleyi yürütmek zorundayız. Gaziantep, ‘Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Bugün Gaziantep'e sizlerle dertleşmenin, eserlerin açılış sevincini paylaşmak için geldim. 14 milyar liralık 99 eserin özel sektörün 15 milyarlık 70 fabrikanın açılışını yapıyoruz. Toplam yatırım tutarı 30 milyar 5 milyon TL olan yatırımlar Gaziantep ve ülkemize hayırlı olsun. Şehitkamil Belediyemizin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yürüttüğü, 8 bin kişiyi kapsayan İpek Yolu Kentsel Dönüşüm Projesi’nin gayet güzel bir şekilde yürüdüğünü memnuniyetle takip ediyorum. Görüldüğü gibi Gaziantep’i; bakanlıklarımız, kurumlarımız, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz, Şehitkamil Belediyemiz, Şahinbey Belediyemiz ve diğer ilçe belediyelerimizle birlikte geliştirmek, güzelleştirmek, büyütmek için el ele çalışıyoruz.”dedi.


Kaynak:PHA

Son Güncelleme: 06.11.2022 13:46
Anahtar Kelimeler:
Gaziray Banliyö Hattı
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