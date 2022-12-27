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Çiftçi Kart, sadece mazot desteği sağlamıyor - Videolu Haber

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 33 bin 180 çiftçi için hayata geçirilen “Çiftçi Kart” uygulamasının yalnızca mazot desteği sağlamadığını söyledi. Şahin, “Çiftçiler, bu kart sayesinde hem indirimli ürünlerden faydalanıyor hem de toprak analizi üzerine birçok konu hakkında bilgi sahibi olup toprağını daha iyi işleme fırsatına sahip oluyor” diye çiftçi kartın özelliğini anlattı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 12:05
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Çiftçi Kart, sadece mazot desteği sağlamıyor - Videolu Haber

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çiftçi Kart dağıtım noktalarından olan asfalt şantiyesinde indirim ve avantajlarla ilgili olarak: “ÇKS’ye kayıtlı 33 bin 180 çiftçi var. Tam şu anda çiftçilerimizin ekim zamanı. Şu sıralar şehrimiz güzel de bir yağmur alıyor. Çiftçimizin cebinin de rahatlaması lazım. Burada döngüsel bir sistem var. Çiftçi rahat ederse esnaf rahat ediyor. Esnaf rahat ederse de aile, ilçe ve şehir rahat ediyor. Şehir ekonomisi çiftçiden yani topraktan başlıyor. Tabi ki zor dönemde bizim maliyetleri aşağı çekmemiz lazım. Çiftçilere yardımcı olmamız lazım. En büyük giderlerden bir tanesi elektrik gideriydi. Bazı bölgelerimizde güneş enerjisi takviyesi yaparak maliyetleri düşürüyoruz. Sulamalar en büyük talepti; sulama kanallarını yeniden yapıyoruz. Bunun yanı sıra mazot desteği talebi vardı. Bu desteği de hayata geçirdiğimiz çiftçi kart uygulamasıyla Büyükşehir Bilişim AŞ. kendi yazılımını yaparak çiftçi kartı devreye koydu” dedi.

“Çiftçimiz yıl boyunca yüzde 5 indirim elde ediyor”

Matot indiriminin yanında ürün indirimi de sağlıyor diyen Başkan Şahin, “Bu mazot desteğiyle birlikte çiftçilerimiz mali açıdan rahatlamış oluyor. Daha kolay bir şekilde çiftçi toprağı tarımla buluşturuyor. Tabi bu uzun vadede bakıldığında gıda enflasyonu için çok önemli. Mutfağın rahatlaması için çok önemli. Ne kadar çok üretirsek o kadar rahata kavuşmuş olacağız. Bu kart aynı zamanda ürün indirimleri de sağlıyor. Anlaştığımız yerel marketlerden çiftçilerimiz, yıl boyunca yüzde 5 indirim elde ediyor. Dolayısıyla çiftçi kartı tek bir mazot desteği olarak değil de birçok indirim ve avantajı içerisinde barındıran bir kart olarak görmeliyiz. Büyük bir memnuniyet var. Bu dualar da bizim işimizi kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.

Kart ile üreticiyi bekleyen kolaylıklar

Sağlık, kamu kurum ve kuruluşlarından indirimli faydalanacak, yerel market gibi yerlerden indirimli alışveriş yapabileceği belirtilirken ayrıca: “Mazot desteğiyle beraber başlatılan Çiftçi Kart ve Çiftçi Kart Mobil Uygulamasıyla ise üreticilerin tarımsal desteklere ve hibelere daha kolay erişimi sağlanacak. Üzerinde isimleri de yer alan QR Kodlu ve ID’li kartlarıyla çiftçiler anlaşma sağlanan; Tarım Kredi Kooperatifi ve Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden indirimli ürünleri alabilecek, sağlık, kamu kurum ve kuruluşlarından indirimli faydalanacak, yerel market gibi yerlerden indirimli alışveriş yapabilecek. Çiftçi Kart Mobil Uygulaması, Android ve IoS seçenekleriyle AppStore ve Google PlayStore üzerinden telefonlara indirilebilecek. Uygulamada duyurular, etkinlikler, haberler, indirimler, eğitimler gibi menü sekmeleri yer alırken, çiftçi buradan bakiye bilgilerini ve son harcama detaylarına da kolaylıkla erişim sağlayabilecek. Mobil uygulama ayrıca içeriği sayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerin sosyal medya hesaplarına da hızlı erişim imkanı sunacak. Gaziantep Ticaret Odası’nın tarımsal ürünlerde anlık fiyat takibi ve ÇKS bilgilerine giriş gibi alternatif erişimler de menülerde mevcut olacak” bilgisi verildi.

GAZİANTEP (PHA)

Son Güncelleme: 27.12.2022 12:10
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Çiftçi KartSadece Mazot Desteği Sağlamıyor Videolu Haber
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