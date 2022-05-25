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Başkan Şahin Uluslararası İş Formu Basın Toplantısı’nda konuştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) koordinasyonunda ve Ticaret Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul’dan sonra ilk defa Gaziantep’te düzenlenen Uluslararası İş Formu (İBF) 2. Türk-Arap İş Zirvesi basın toplantısı yapıldı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:14
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Başkan Şahin Uluslararası İş Formu Basın Toplantısı’nda konuştu

10-12 Haziran tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde, dünyanın dört bir yanından bin 600 iş insanının katılacağı forumun Gaziantep MÜSİAD Şubesi’nde yapılan basın toplantısına konuşmacı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.   
Başkan Fatma Şahin konuşmasında Gaziantep’in İpekyolu’nu kalkınma, kardeşlik yoluna dönüştüren, vahdet ruhunu ete kemiğe büründüren bir şehir olduğunu söyledi.  
MÜSİAD’ın vizyonu, iradesi, inancına dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:
“Yüzyıl önce ecdat, ay yıldızlı bayrağın dalgalanması için mücadele verdi. Açlığa direnen şehir, yüzyıl sonra gastronomi merkezi haline geldi. Rekabetçilikte dünyanın 7’nci şehriyiz. MÜSİAD’a ‘Yüksek Teknoloji Vizyonu’ ile başlattıkları yolculukta gösterdikleri sağlam duruşları için teşekkür ediyorum. 2002 yılından itibaren halkın iradesine karşı çıkılan her olayda milli iradenin arkasındaki duruşları çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve cesaretiyle yerli milli sivil toplumun onun arkasından gitmesi çok kıymetli.” 
"Bu yapılan çalışmaların sonuna kadar arkasındayız"
Başkan Şahin, kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığına değinerek, “Valimizin koordinasyonunda bütün belediyelerimiz tüm gücüyle burada. Gaziantep Modeli tam olarak bu. Ekonomik kalkınmamız güçlenecek. Bizim medeniyetimizin bizlere verdiği talimatla birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz. Bu yapılan çalışmaların sonuna kadar arkasındayız.” diye konuştu. 
"Şehrin havasını, suyunu, toprağını korumak için harekete geçen ilk şehir olduk"
Şehrin öne çıkan özelliklerine değinen Fatma Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:
“Altyapısı ve taşımacılıkta ön planda bir şehiriz. OECD Şampiyon Şehirler İnisiyatifi’ne katıldık. Her insanı birinci sınıf vatandaş olarak görüyoruz. Katılımcılık ve kapsayıcılıkla konulara yaklaşıyoruz. Ayrıca EBRD tarafından Yeşil Şehir ilan edildik. ‘Sanayiyi yeşil sanayi nasıl yapacağız?’ diyerek yüksek arıtmaya geçiyoruz. Fırat Nehri’nden organizeye su getirme izni aldık. 400 rakımdan su gelecek, 800 rakıma çıkarmak için kullanılacak enerjiyi güneşten sağlayacağız. Şehrin havasını, suyunu, toprağını korumak için harekete geçen ilk şehir olduk. Dönemsel yaşanana sıkıntılara asla takılmıyoruz. Yeşil güçte ekonomi var.  Bu çalışmaları gören bir MÜSİAD var. Bu konuda çok teşekkür ediyorum.” 
Forumun yatırım konusunda birçok teknoloji firması bir araya getirmesi ön görülüyor. B2B görüşmeler, panel oturumları, fuar aktiviteleri ile yeni ortaklıklar, yatırım fırsatları ve ticari bağlantılara imkan sağlayacak organizasyonda 5 milyar doları aşan iş hacmi hedefleniyor.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 25.05.2022 21:58
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