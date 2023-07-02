Buğday ile ilgili değerlendirmelerde bulunan 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun Türk çiftçisine randevu vermiyorken, Rus ve Ukrayna buğdayı olunca sorun olmadığını öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Buğday hasadının kahırla başladığına dikkatini çeken 27. Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çiftçinin geçen yıl 7,5 liradan buğday sattığını, bu yıl ise 13 lira olmasını istemelerine rağmen TMO'nun prim dahil 9,25 lira verdiğini söyledi.



Yetkililerin Türk çiftçisi yerine savaşan iki ülke olan Rus ve Ukrayna çiftçisini tercih edince Mayıs ayında tarihi bir ekmeklik buğday ithalatı yaptığını anımsatan eski milletvekili Gaytancıoğlu, "Sadece Mayıs ayı ekmeklik buğday ithalatı 1 milyon 791 bin ton. Son 5 aylık ekmeklik buğday ithalatı ise 6 milyon 357 bin ton. Depolar ithal ürünlerle dolu. Yeni hasadı kaldıracak yeterince depolama alanı yok. Alıcılar ürüne ihtiyaç duymuyor, piyasa aktörleri zarar ettiği için stoklama niyetinde degil. Çiftçinin tek adresi TMO. Ama TMO'da ürün almıyor. Buğday fiyatı maalesef çok düşük. Tüccar 5,5 ile 6 liradan buğday alıyor" diye konuştu.