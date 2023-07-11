Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 10 ilden 165 sporcunun katılımıyla 6 - 8 Temmuz tarihleri arasında Siirt'te yapılan Analig Çeyrek Final Müsabakalarında bütün rakiplerini mağlup ederek takım halinde birinciliği elde ettiğini söyledi.

Futbolcuların Türkiye finallerinde Adıyaman’ı temsil ederek Şampiyonluk için mücadele edeceğini belirten, İl Müdürü Fikret Keleş, 19 Temmuz tarihleri arasında Muş’ta yapılacak olan Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılar diledi.



Kaynak : PHA