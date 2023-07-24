Alınan bilgiye göre olay, Fırat Nehri'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yakınlarıyla birlikte Kızılin köyü yakınlarında bulunan Fırat Nehri'ne piknik yapmak için gelen Cemal Allov (18) bir süre sonra serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Allov'yu görenlerin ihbarıyla gelen ekipler tarafından ulaşıldı. Hazırda bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Allov, hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından Allov'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA