Besni Üçgöz köyünden Fırst Nehirine serinlemek ve piknik yapmak için giden Bilal Özbey, Sedat Güneş ve Ferhat Mete isimli arkadaşlar, yanlarında getirdikleri oltaları suya attılar. Bir süre sonra oltaya takılan balığı çekmekte zorlanınca arkadaşlarının yardımı ile kıyıya 35 kilo ağırlığındaki Fırat Turnası güçlükle kıyıya çıkarıldı.

Üç arkadaş yaptığı açıklamada, "Bu yıl Fırat Nehri'nde bir balık bolluğu yaşanıyor, oltamıza 35 kiloluk bir Fırat turnası yanında, 20-15 ve 10 kiloluk çok sayıda balık takıldı. Balıkçı arkadaşlardan ricamız, kurallara uymalarıdır. Böyle derya kuzusu balıkların yakalanması için, kurallara uyalım"dedi.



Kaynak : PHA